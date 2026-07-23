Психолог рассказала, какие запахи помогают при стрессе

Запахи цитрусовых являются самым действенным природным инструментом для восстановления душевного равновесия и прилива сил в моменты усталости, заявила NEWS.ru психолог и специалист по ароматерапии Екатерина Пахолкина. По ее словам, также для этой цели можно использовать цветочные или смолистые ароматы.

Ароматы сопровождают нас с раннего детства. И очень часто с каким-то запахом ассоциируются определенные события, обстоятельства, чувства или люди. Обонятельная система связана с лимбической, отвечающей за эмоции, а любая информация, подкрепленная эмоционально, запоминается лучше. Самые ресурсные, яркие и приятные ароматы — это цитрусовые. Они способны поднимать настроение, гармонизировать состояние и давать энергию, поэтому на них хорошо ставить аромаякоря, чтобы психике было легче преодолевать стрессовое состояние. Если у вас негативные ассоциации, связанные с цитрусовыми, можно использовать цветочные или смолистые ароматы, — пояснила Пахолкина.

Однако она отметила, что лучше выбирать только натуральные эфирные масла высокого качества, так как они не просто приятно пахнут, но и оказывают реальное оздоровительное действие на нервную систему и мозговую активность. По словам психолога, освоив такой навык и найдя свой индивидуальный запах для «якорения», человек сможет эффективно снимать ежедневное напряжение и избавиться от привычки прибегать к синтетическим успокоительным средствам.

Важно использовать чистые терапевтические эфирные масла, чтобы не навредить организму. Находите для себя ресурсный аромат, якорите состояние спокойствия и уверенности либо эмоционального подъема, и вам не нужны будут синтетические таблетки для снятия напряжения и стресса, — заключила Пахолкина.

Ранее доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения Роман Опарин заявил, что резкие запахи дыма или кожи в летний период могут вызывать дискомфорт у окружающих и восприниматься как слишком тяжелые. По его словам, сезонность играет ключевую роль в восприятии парфюма, и то, что уместно в холодное время года, летом часто становится навязчивым.