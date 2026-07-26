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26 июля 2026 в 07:37

С Памира эвакуировали пострадавшего россиянина

Пострадавшего российского туриста доставили с Памира в Лахшский район

Ледник Вальтера на Памире, Таджикистан Ледник Вальтера на Памире, Таджикистан Фото: Valeriy Kudryashov/Russian Look/Global Look Press
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Российского туриста Игоря Байера, пострадавшего во время спуска с горы на Памире, эвакуировали с туристической базы «Поляна Москвина» в Лахшский район Таджикистана, сообщили в Центре управления кризисными ситуациями комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне республики. Потом его планируют перевезти в Душанбе автомобильным транспортом, передает ТАСС.

Вертолет авиакомпании Таджикистана Shohin Airlines забрал с «Поляны Москвина» российского туриста Игоря Байера и в 08:20 по местному времени (06:20 мск. — NEWS.ru) доставил его в Лахшский район Таджикистана, где находится вертолетная площадка, — говорится в сообщении.

В КЧСГО отметили, что состояние Байера оценивается как хорошее. С туристом также пообщался спасатель, прибывший на место эвакуации тем же рейсом.

Ранее российский альпинист Сергей Кондрашкин застрял на горе Чогори в Китае, которую называют «Дикой горой». Восхождение на вторую по высоте вершину мира он начал 4 июля вместе с итальянским писателем Маттиа Конте, при этом оба спортсмена отказались от использования кислородных баллонов.

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