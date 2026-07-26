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26 июля 2026 в 07:25

Бизнесмен из РФ не согласился с санкциями и захотел засудить целую страну

Фридман начал судебное разбирательство против Нидерландов из-за санкций

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Российский предприниматель Михаил Фридман инициировал международное арбитражное разбирательство против Нидерландов, потребовав компенсации ущерба, нанесенного его инвестициям в результате применения европейских санкций, следует из материалов дела в Постоянной палате третейского суда (ППТС), имеющихся в распоряжении ТАСС. Бизнесмен добивается признания того, что Нидерланды нарушили заключенное еще в 1989 году с СССР соглашение о защите инвестиций.

Помимо этого, он требует возмещения материального и нематериального ущерба, покрытия судебных расходов и выплаты процентов. Предварительный объем требований оценивается как минимум в несколько сотен миллионов долларов — окончательная сумма будет определена позднее.

По мнению Фридмана, введенные санкции фактически равнозначны экспроприации его инвестиций без какой-либо компенсации и лишили его возможности свободно распоряжаться связанными с ними финансовыми средствами. В числе затронутых активов он называет доли в финансовой группе Amsterdam Trade Bank, телекоммуникационной группе Veon, розничных сетях Holland & Barrett и X5 Retail Group.

Фридман был включен в санкционный список Евросоюза 28 февраля 2022 года, что предполагает заморозку его активов и запрет на въезд в страны ЕС. Великобритания ввела аналогичные ограничения 15 марта 2022 года, а США внесли предпринимателя в свой санкционный список в августе 2023 года.

Ранее дипломатический источник в Брюсселе сообщил, что послы 27 стран Евросоюза согласовали продление еще на полгода санкционного списка, в который входят более 2,6 тыс. российских физических и юридических лиц. Он отметил, что европейские дипломаты отказались исключать из перечня Фридмана, который добился решения Суда ЕС в свою пользу, однако оно не повлияло на позицию представителей стран Евросоюза.

Россия
Нидерланды
Михаил Фридман
санкции
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