В ЕС озвучили решение по Фридману и санкциям ЕС отказался удалить Фридмана из списка санкций

Послы 27 стран Евросоюза согласовали решение о продлении на полгода списка санкций в отношении более чем 2,6 тыс. российских физических и юридических лиц, отказавшись исключить из него финансиста Михаила Фридмана, сообщил ТАСС дипломатический источник в Брюсселе. Ранее Фридман добился решения Суда ЕС в свою пользу, однако это не повлияло на позицию европейских дипломатов.

Постоянные представители [27 стран ЕС в Брюсселе] достигли компромисса по вопросу о продлении черного списка в отношении России до 15 сентября. Это решение не предусматривает исключений из черного списка, — говорится в сообщении.

Ранее источники в дипломатических кругах сообщили, что Венгрия и Словакия потребовали исключить Михаила Фридмана и Алишера Усманова из санкционного списка Евросоюза. Эти страны также блокируют принятие 20-го пакета санкций ЕС в знак протеста против прекращения поставок нефти по трубопроводу «Дружба».

Кроме того, первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков заявил, что Евросоюз не станет смягчать санкции против России из-за негативных настроений, несмотря на то, что Европа сама страдает от введенных ограничений. По словам парламентария, те, кто активно продвигал русофобские взгляды в европейской политике, вряд ли быстро изменят свою позицию.