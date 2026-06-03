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03 июня 2026 в 09:36

Сальдо назвал чистым террором атаку ВСУ на пассажирский автобус в Енакиево

Владимир Сальдо Владимир Сальдо Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Атака ВСУ на рейсовый автобус Москва — Симферополь в Енакиево ДНР является преднамеренным убийством и террором, заявил ТАСС губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. По его словам, это сознательное преступление Киева против мирных жителей.

Никакой военной целесообразности в атаке на автобус в тылу быть не может. Это чистый террор, — подчеркнул глава региона.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев выразил мнение, что украинские военнослужащие, атаковавшие мирных людей в Енакиево, совершили чудовищное преступление. Он отметил, что погибшие и пострадавшие ехали домой и спешили по своим делам.

До этого Следственный комитет России возбудил уголовное дело после обстрела ВСУ пассажирского автобуса. Речь идет о статье 205 УК РФ «Террористический акт». Салон и кабина водителя полностью выгорели при ударе. Погибли семь человек, пострадали еще 11 мирных жителей.

Накануне, 2 июня, в результате атак ударных беспилотников по территории ДНР погиб один мирный житель, еще шесть человек получили ранения. Смертельный удар пришелся по кольцевой автодороге в Ленинском районе Донецка.

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