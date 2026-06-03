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03 июня 2026 в 09:14

Раскрыто, какие страны пострадают из-за таяния ледника Судного дня

Эколог Рыбальченко: таяние ледника Судного дня угрожает США и странам Азии

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Таяние ледника Туэйтса, который называют ледником Судного дня, больше всего угрожает США и странам Юго-Восточной Азии, рассказал NEWS.ru эксперт по стратегическому управлению экологией Илья Рыбальченко. По его словам, под воду могут уйти такие города, как Майами, Бангкок и Хошимин.

Некоторые мегаполисы Юго-Восточной Азии окажутся под угрозой из-за оседания грунта, быстрого роста населения и нехватки инфраструктуры. Из-за этого может пострадать столица Индонезии Джакарта, Бангкок в Таиланде, Шанхай в Китае и Хошимин во Вьетнаме. В США под угрозой затопления может оказаться Майами — город построен на известковых породах, легко пропускающих воду, — сказал эколог.

По его словам, к 2050 году возрастет риск прибрежных наводнений. В Великобритании и Нидерландах увеличится риск подтоплений, отметил Рыбальченко.

Ученые считают, что обрушение ледника Судного дня может вызвать глобальную катастрофу. В некоторых странах уровень воды поднимется на три метра и более. Речь идет о США, Нидерландах, Мальдивах, Тувалу, Бангладеш и Великобритании.

Сотрудник Пущинского научного центра биологических исследований РАН климатолог и биофизик Алексей Карнаухов рассказал, что самая высокая точка Мальдив над уровнем моря составляет всего два метра. При подъеме воды выше этой отметки островное государство может затонуть.

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