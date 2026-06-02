02 июня 2026 в 07:09

Ученые предупредили об опасности ледника Судного дня для шести стран

Daily Express: ледник Судного дня угрожает США, Нидерландам и Мальдивам

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Шельфовый барьер ледника Туэйтса, более известный как ледник Судного дня, может создать угрозу безопасности для шести стран, сообщило издание Daily Express. Речь идет о США, Нидерландах, Мальдивах, Тувалу, Бангладеш и Великобритании. По мнению ученых, таяние ледника может повысить уровень воды в нескольких регионах на три метра и более.

Последствия потери ледника Туэйтса могут спровоцировать катастрофический обвал в нескольких регионах, угрожая поднять уровень воды на три метра и более, — говорится в сообщении.

Ранее британский морской геофизик Роберт Лартер заявил, что шельфовый барьер ледника Туэйтса рискует полностью разрушиться уже в течение этого года. Эксперт предупредил, что масштабный распад ледяного щита приведет к его стремительному удалению от материка и последующей полной фрагментации.

До этого ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра биологических исследований РАН, климатолог и биофизик Алексей Карнаухов выразил мнение, что Мальдивы может затопить из-за таяния ледников. Он отметил, что таяние ледника Судного дня может запустить цепную реакцию.

Мир
Антарктика
ледники
ученые
