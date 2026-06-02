Ученые предупредили об опасности ледника Судного дня для шести стран

Шельфовый барьер ледника Туэйтса, более известный как ледник Судного дня, может создать угрозу безопасности для шести стран, сообщило издание Daily Express. Речь идет о США, Нидерландах, Мальдивах, Тувалу, Бангладеш и Великобритании. По мнению ученых, таяние ледника может повысить уровень воды в нескольких регионах на три метра и более.

Ранее британский морской геофизик Роберт Лартер заявил, что шельфовый барьер ледника Туэйтса рискует полностью разрушиться уже в течение этого года. Эксперт предупредил, что масштабный распад ледяного щита приведет к его стремительному удалению от материка и последующей полной фрагментации.

До этого ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра биологических исследований РАН, климатолог и биофизик Алексей Карнаухов выразил мнение, что Мальдивы может затопить из-за таяния ледников. Он отметил, что таяние ледника Судного дня может запустить цепную реакцию.