Арктика и Антарктика: чем отличаются, где находятся и почему их путают

Арктика и Антарктика: чем отличаются, где находятся и почему их путают

Арктика и Антарктика: чем отличаются, где находятся и почему их путают

Многие люди путают два самых холодных места на планете. Одни думают, что белые медведи живут среди пингвинов, другие считают, что Южный полюс — это просто зеркальное отражение Северного. На самом деле Арктика и Антарктика — совсем разные миры. Давайте разберемся по порядку: где что находится, чем отличаются Арктика и Антарктика и почему их так часто путают.

Что такое Арктика: расположение, климат и льды

Арктика — это огромное пространство вокруг Северного полюса. Представьте себе замерзший океан, со всех сторон окруженный сушей. В отличие от Антарктики, в центре Арктики находится не материк, а Северный Ледовитый океан. По краям к нему примыкают северные части Европы, Азии и Америки.

Как определить, где начинается Арктика?

Обычно за южную границу берут Северный полярный круг. Но есть и другой способ: Арктика — это область, где средняя температура самого теплого летнего месяца (июля) не поднимается выше +10 градусов. Общая площадь этого региона — около 27 миллионов квадратных километров.

Климат и льды

В Арктике сурово, но все же не так холодно, как в Антарктике. Зимой температура может падать до −55 градусов, а летом воздух в среднем прогревается до нуля. Это тепло приходит от океана, который накапливает солнечную энергию, и от теплых течений, затекающих из Атлантики.

Большая часть Арктики скрыта подо льдом. Зимой ледяной покров разрастается, летом — уменьшается. Также здесь распространена вечная мерзлота — грунт, который никогда не оттаивает до конца.

Фото: Gerhard Zwerger-Schoner/imagebroker/Global Look Press

Полярные день и ночь

В Арктике можно увидеть полярный день, когда солнце не садится неделями, и полярную ночь, когда светило не показывается. На Северном полюсе день и ночь длятся по полгода.

Что такое Антарктика и Антарктида: материк и область

Антарктика — это южная полярная область. Здесь все устроено наоборот: центр занимает огромный материк Антарктида, а вокруг него плещутся воды Атлантического, Индийского и Тихого океанов.

Материк Антарктида

Это самый южный и самый загадочный материк на Земле. Его площадь — около 14 миллионов квадратных километров. Почти вся поверхность скрыта под мощным слоем льда, толщина которого местами достигает двух километров. Из-за этого Антарктида считается самым высоким материком: ее средняя высота над уровнем моря — около 2000 метров.

Статус и жизнь

Антарктида не принадлежит ни одному государству. Здесь нет коренных жителей, разрешена только научная работа. Летом на полярных станциях живут около 4000 ученых, зимой — около 1500.

Фото: Liu Shiping/XinHua/Global Look Press

Главные отличия: суша vs океан, температура, день и ночь

Самое важное различие: в центре Арктики — океан, а в центре Антарктики — материк. От этого зависит все остальное.

Температура

Оба региона считаются полюсами холода, но в Антарктике значительно холоднее. В центральной части материка зимой температура опускается до −80 градусов. Для сравнения: на Северном полюсе в это же время «всего» около −40 градусов. Среднегодовая температура в Антарктиде — примерно −25 градусов.

День и ночь

В Арктике и Антарктике есть полярные день и ночь, но они приходят в разное время. Когда на Северном полюсе полярная ночь (с июня по декабрь), на Южном — полярный день, и наоборот.

Животный мир: белые медведи только в Арктике, пингвины только в Антарктике

Это самый простой способ запомнить, где что находится. Белые медведи живут только в Арктике, пингвины — только в Антарктике. В природе они никогда не встречаются.

Почему белые медведи не попали в Антарктику?

Их предки обитали в Европе. Одна группа приспособилась к холоду Северного Ледовитого океана, стала крупной и хищной. Другая двинулась на юг. Чтобы добраться до Антарктиды, медведям пришлось бы пересечь жаркие тропики, что для них невозможно.

Животный мир: белые медведи только в Арктике, пингвины только в Антарктике Фото: GTW/imagebroker/Global Look Press

Почему пингвины не живут в Арктике?

Эволюция пингвинов шла в Антарктике. Их предки изначально обитали там, когда климат был мягче. Со временем они приспособились к холоду, а жара для них губительна. Поэтому в Северном полушарии пингвинов нет.

Таблица сравнения: 5 ключевых различий

Перечислим ключевые различия простыми словами.

Расположение. Арктика находится вокруг Северного полюса, ее окружают материки. Антарктика — вокруг Южного полюса, ее окружает океан.

Что в центре. В центре Арктики — Северный Ледовитый океан, покрытый льдом. В центре Антарктики — материк Антарктида под толстым слоем льда.

Климат. В Арктике холодно, но мягче благодаря океану и теплым течениям. Антарктика — самое холодное место на Земле, с температурами до −80 градусов.

Высота. Льды Арктики лежат почти на уровне моря. Антарктида — самый высокий материк, ее ледяной щит возвышается на 2000 метров.

Животные. В Арктике живут белые медведи, моржи, песцы. В Антарктике — пингвины, тюлени, морские леопарды. Эти животные никогда не встречаются.

Почему Арктика теплее Антарктики и что такое вечная мерзлота

Теперь, зная главные отличия, легко понять, почему на Северном полюсе не так холодно, как на Южном.

Фото: imago stock&people/imago-images/Global Look Press

Первая причина — океан

Вода нагревается и остывает медленнее, чем суша. Северный Ледовитый океан, даже покрытый льдом, накапливает летнее тепло и постепенно отдает его зимой. Антарктида же, будучи массивным материком, быстро теряет тепло.

Вторая причина — теплые течения

Северный Ледовитый океан соединен с Атлантикой. Теплое течение Гольфстрим доходит до Арктики и согревает ее. Вокруг Антарктиды таких течений нет, наоборот, там господствует мощное циркумполярное течение, которое изолирует материк от тепла.

Третья причина — высота

Чем выше над уровнем моря, тем холоднее. Антарктида — самый высокий материк Земли. Только из-за этого она должна быть холоднее Арктики примерно на 13 градусов.

Что такое вечная мерзлота?

Это слой грунта, который не оттаивает тысячелетиями. Верхняя часть может оттаивать летом, но глубже остается ледяной. Вечная мерзлота широко распространена в Арктике. Она сильно влияет на ландшафт, строительство и экосистему.

Запомните главное: на севере — океан и белые медведи, на юге — материк и пингвины. И они никогда не встретятся.

