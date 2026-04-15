Названа европейская альтернатива Турции, для которой не требуется виза

Черногория может стать альтернативой поездкам в Турцию. Для отдыха обычно выбирают такой же период, так как климат достаточно схожий. Если вы не хотите ехать в сильную жару или планируете большое количество прогулок по городам, а может быть, даже поездки в горы, то лучше всего, конечно, ехать в июне и сентябре. Июль и август также являются хорошими вариантами для отдыха в Черногории. Страна пока не ввела визовый режим для россиян, так что потребуется лишь заграничный паспорт. Выбрать можно как пляжный отдых, так и экскурсионный, — сказала Ансталь.

Она отметила, что в Черногории множество красивых и интересных мест. По словам турэксперта, можно съездить в национальные парки, посетить озера и пещеры.

Ранее доцент Финансового университета при Правительстве России Петр Щербаченко заявил, что в период весенних каникул рекомендуется посетить Минск для семейного отдыха с детьми. При этом, по его словам, абхазские Гагры — одно из самых бюджетных направлений для путешествия компанией из четырех человек.