Раскол Британии: Шотландия снова требует независимости — что выгодно РФ

В Шотландии может состояться новый референдум о независимости от Великобритании. Этот вопрос вернулся в повестку после проведения муниципальных выборов: по их итогам победу в автономии одержали местные националисты, активно выступающие за отделение. Опрошенные NEWS.ru эксперты считают, что начавшиеся в стране процессы вполне могут привести к расколу Британии на отдельные страны. Когда это случится и почему «парад суверенитетов» выгоден России — в материале NEWS.ru.

Что известно о референдуме в Шотландии

Парламент Шотландии высказался за проведение референдума о независимости от Великобритании. 26 мая большинство депутатов — 72 против 55 — поддержали обращение первого министра страны Джона Суинни к британскому правительству. Он потребовал от Лондона издать указ в соответствии со статьей 30 Акта о Шотландии от 1998 года, который передал бы Эдинбургу полномочия по организации голосования.

Суинни известен как ярый сторонник независимости Шотландии и лидер ее Национальной партии (SNP). В начале мая она получила 58 мест на выборах в парламент региона, а 19-го числа сам Суинни был переизбран на пост первого министра. О своем желании поднять вопрос о проведении референдума он объявлял еще до выборов — в конце апреля.

Политолог Руслан Панкратов в беседе с NEWS.ru не исключил, что референдум в Шотландии действительно состоится. По его мнению, Эдинбург будет «давить» на центральное правительство, в то время как Лондон постарается максимально затянуть время и превратить голосование «в предмет сделки, а не права».

«Шотландцы теоретически могут выйти из Соединенного Королевства, у них есть все шансы. Но их ждет успех только при одном условии: если референдум будет признан Лондоном и ЕС. Без этого международного признания их независимость превратится в еще один каталонский кризис с непризнанной республикой», — подчеркнул эксперт.

Почему Шотландия хочет независимости

За последние 50 лет в Шотландии состоялись три референдума, два из которых касались расширения автономии, а один — полной независимости. Ни один из них не привел к выходу страны из состава Соединенного Королевства.

На голосовании 18 сентября 2014 года населению предстояло ответить на вопрос: «Должна ли Шотландия стать независимой страной?» Положительно ответили 44,7% избирателей, остальные высказались против. Еще один референдум должен был состояться в 2020 году, однако его отложили из-за пандемии коронавируса.

Но тема снова вышла на первый план после оглашения результатов местных выборов, прошедших в разных частях королевства в мае 2026-го. В Англии победу одержала правая популистская партия Reform UK во главе с евроскептиком Найджелом Фаражем — сейчас его движение является фактически главной оппозиционной силой в стране, а сам политик имеет неплохие шансы прийти к власти в Соединенном Королевстве по итогам парламентских выборов 2029 года. Для традиционно левой Шотландии это серьезный вызов, с которым она вряд ли захочет мириться.

Руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева в беседе с NEWS.ru отметила, что ситуация зависит не только от воли шотландских властей, поэтому вероятность проведения референдума она оценивает как минимальную.

«Шотландцы, на мой взгляд, не особенно хотят выхода из состава королевства. Сторонников независимости там около 50%, — возможно, чуть меньше или чуть больше в зависимости от экономической конъюнктуры. Поэтому утверждать, что все там хотят суверенитета, не стоит», — подчеркнула эксперт.

Какое будущее ждет Великобританию

Шотландия — не единственная часть Великобритании, которая претендует на независимость. Например, в 2014 году националистическая Партия Уэльса заявила, что хотела бы последовать примеру Эдинбурга и организовать референдум. Однако голосование не состоялось. Последние опросы показывают, что за суверенитет страны выступают лишь около трети ее жителей.

В 2024 году первым министром Северной Ирландии была избрана лидер национал-республиканской партии «Шинн Фейн» Мишель О'Нил, которая допустила проведение референдума о выходе из Соединенного Королевства. Она высказалась за объединение с Ирландской Республикой и отметила: для ее страны настало «десятилетие возможностей».

Политолог-международник Малек Дудаков в разговоре с NEWS.ru выразил мнение, что «парад суверенитетов» в Великобритании может состояться, но вряд ли это произойдет в ближайшее время.

«В Уэльсе местная национальная партия впервые за долгое время будет играть решающую роль в реформировании нового правительства. В Северной Ирландии последние несколько лет впервые в истории первую скрипку играют не юнионисты — традиционные сторонники Лондона, которые всегда доминировали, а ирландские националисты. Поэтому я думаю, что именно в Северной Ирландии самая шаткая ситуация», — заметил он.

По мнению эксперта, эта ситуация может сыграть на руку России.

«Для нас, конечно, любое ослабление Великобритании, любой потенциальный распад этой страны на части был бы выгоден, потому что Британия сейчас — это лицо всей антироссийской коалиции в Европе», — заключил Дудаков.

