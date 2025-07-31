В Англии и Уэльсе назвали самое популярное имя для мальчиков Имя Мухаммад стало самым популярным в Англии и Уэльсе

Имя Мухаммад стало самым популярным среди новорожденных мальчиков в Англии и Уэльсе по итогам 2024 года, сообщает Управление национальной статистики (ONS). Это второй год подряд, когда оно занимает первое место, — его получил 5721 ребенок, что на 23% больше, чем годом ранее.

Среди девочек, как и в предыдущие два года, лидируют Оливия и Амелия. На третьем месте — Лили, которая вытеснила из тройки Айлу. В ONS отметили, что имя Оливия удерживается в топе с 2006 года, а в 2024 году его получила 2761 новорожденная.

Имя Мухаммад, если не учитывать другие варианты написания, с 1980-х годов остается ведущим среди трех орфографий. Оно означает «достойный похвалы» и связано с пророком Мухаммадом. Рост популярности связан с увеличением числа мусульманских общин и влиянием известных спортсменов. В ONS также подчеркнули, что в своих расчетах объединение вариантов написания не используется, чтобы избежать неточностей.

Ранее статистика показала устойчивый рост возраста вступления в брак в России — за последние пять лет средний показатель увеличился на три года. Согласно данным «Реестра ЗАГС», в 2025 году невесты впервые выходят замуж в 33,2 года (против 30,7 в 2021-м), а женихи — в 35,3 года (против 32,8). Ежегодно возраст брачующихся увеличивается на 0,5–0,7 года, что свидетельствует о долгосрочной социальной тенденции.