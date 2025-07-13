В России существенно постарели женихи и невесты В России за пять лет средний возраст женихов и невест увеличился на три года

Средний возраст вступления в брак в России за последние пять лет увеличился на три года. Согласно анализу данных портала «Реестр ЗАГС», проведенному ТАСС, сейчас среди невест он составляет 33,2 года, а был — 30, 7 года.

Статистика показывает последовательный рост. Аналогичная тенденция наблюдается и среди мужчин — средний возраст женихов увеличился с 32,8 года в 2021 году до 35,3 года в 2025-м.

Данные демонстрируют устойчивую динамику ежегодного увеличения возраста вступления в брак примерно на 0,5-0,7 года как для женщин, так и для мужчин. Эта тенденция сохраняется на протяжении всего анализируемого периода с 2021 по 2025 год.

Ранее стало известно, что онлайн-продажи товаров для свадебных церемоний в России выросли почти в два раза в текущем году по сравнению с прошлым. В частности, онлайн-площадки нарастили продажи фаты и свадебных платьев на 56%, а продажи обручальных колец — вдвое.

По мнению экспертов, рост оборота свадебных товаров на маркетплейсах демонстрирует изменение потребительских привычек россиян. Если раньше кольца и свадебные наряды имели сакральное значение, то сегодня потребители стремятся к унификации, быстроте и формализации процесса.