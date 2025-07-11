Стало известно, где россияне стали часто закупаться на свадьбы «Известия»: онлайн-продажи товаров для свадеб выросли почти вдвое в 2025 году

Онлайн-продажи товаров для свадебных церемоний в России выросли почти в два раза в текущем году по сравнению с прошлым, пишут «Известия» со ссылкой на данные маркетплейсов. В частности, онлайн-площадки нарастили продажи фат и свадебных платьев на 56%, а продажи обручальных — вдвое.

Как рассказали журналистам в Wildberries, больше всего выросли продажи фраков и смокингов, рост составил 144%. Отмечается, что костюмы стали популярнее на 80%, галстуки — на 38%. В то же время продажи свадебных платьев на площадке также увеличились на 20% за первые шесть месяцев текущего года.

По мнению экспертов, рост оборота свадебных товаров на маркетплейсах демонстрирует изменение потребительских привычек россиян. Если раньше кольца и свадебные наряды имели сакральное значение, то сегодня потребители стремятся к унификации, быстроте и формализации процесса, сказано в материале.

Ранее первый вице-премьер России Денис Мантуров заявил, что в стране на маркетплейсах будут внедрять систему «российская полка», благодаря чему малый индустриальный бизнес получит стимул. По его словам, важно, чтобы и маркетплейсы, и крупные сети, и малые торговые объекты наращивали долю продаж отечественных товаров.

Прежде стало известно, что эксперты, а также поставщики продуктов выступили против готовящегося к внесению проекта о «российской полке» в магазинах и на маркетплейсах. По их мнению, инициатива ущемляет интересы зарубежных производителей, локализовавших свои процессы в России. Обращение с просьбой отказаться от ее реализации было направлено на имя премьер-министра РФ Михаила Мишустина 27 мая.