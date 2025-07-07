Мантуров анонсировал появление на маркетплейсах «российской полки»

В РФ на маркетплейсах будут внедрять систему «российская полка», заявил первый вице-премьер России Денис Мантуров на 15-й международной промышленной выставке «Иннопром» в Екатеринбурге. По его словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, благодаря этому малый индустриальный бизнес получит стимул.

В целом для нас важно, чтобы и маркетплейсы, и сети, и малые торговые объекты наращивали долю продаж отечественных товаров. Ввиду чего необходимо довести до практической реализации идею поэтапного внедрения так называемого механизма российской полки. Это придаст стимул развития малого индустриального бизнеса, — сказал Мантуров.

Ранее стало известно, что эксперты, а также поставщики продуктов выступили против готовящегося к внесению в Госдуму проекта о «российской полке» в магазинах и на маркетплейсах. По их мнению, инициатива ущемляет интересы зарубежных производителей, локализовавших свои процессы в России. Обращение с просьбой отказаться от ее реализации было направлено на имя премьер-министра РФ Михаила Мишустина 27 мая.