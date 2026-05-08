Правая партия Reform UK под руководством Найджела Фараджа одержала победу на местных выборах в Англии, сообщает CNN. В то же время правящая Лейбористская партия показала спад, что усилило сомнения в способности премьер-министра Кира Стармера управлять страной, заметили журналисты.

Согласно итогам, партия Фараджа получила более 600 мест, тогда как лейбористы потеряли свыше 450 мест. Консервативная партия лишилась почти 300 мест.

Фарадж подчеркнул, что его партия больше не является «случайностью или протестным голосом». По словам политика, Reform UK стала «по-настоящему национальной партией», которая «осталась здесь всерьез и надолго».

Между тем член комитета Совфеда по конституционному законодательству Алексей Пушков считает, что Стармер роет себе политическую могилу. Он указал на возможные риски для позиций премьера на фоне предстоящих выборов.

До этого журналист Александр Хабаров сообщил, что ситуацию с низким рейтингом Стармера можно сравнить с оценкой деятельности Бориса Джонсона накануне его отставки. Однако, по его мнению, внутри партии пока не готовы к смене лидера.