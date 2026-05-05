Премьер Великобритании Кир Стармер роет себе политическую могилу, написал в своем Telegram-канале член комитета Совфеда по конституционному законодательству Алексей Пушков. Он указал на возможные риски для позиций премьера на фоне предстоящих выборов.

Британский премьер Стармер уверенно роет себе политическую могилу. Накануне муниципальных выборов в Британии его родная Лейбористская партия отстранилась от него в регионах в силу токсичности его образа: мол, лейбористы сами по себе, а премьер — сам по себе, — написал Пушков.

Ранее сообщалось, что Стармера освистали и встретили враждебными лозунгами во время его визита в еврейский район Голдерс-Грин, где произошло вооруженное нападение на прохожих. На кадрах, транслировавшихся в прямом эфире, местные жители откровенно выражали недовольство политиком.

До этого журналист Александр Хабаров сообщил, что ситуацию с низким рейтингом Стармера можно сравнить с оценкой деятельности Бориса Джонсона накануне его отставки. Однако, по его мнению, внутри партии пока не готовы к смене лидера.