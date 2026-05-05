05 мая 2026 в 12:03

Пушков предрек премьеру Великобритании политическую могилу

Пушков: премьер Британии Стармер уверенно роет себе политическую могилу

Кир Стармер Кир Стармер Фото: capitalpictures.com/Global Look Press
Премьер Великобритании Кир Стармер роет себе политическую могилу, написал в своем Telegram-канале член комитета Совфеда по конституционному законодательству Алексей Пушков. Он указал на возможные риски для позиций премьера на фоне предстоящих выборов.

Британский премьер Стармер уверенно роет себе политическую могилу. Накануне муниципальных выборов в Британии его родная Лейбористская партия отстранилась от него в регионах в силу токсичности его образа: мол, лейбористы сами по себе, а премьер — сам по себе, — написал Пушков.

Ранее сообщалось, что Стармера освистали и встретили враждебными лозунгами во время его визита в еврейский район Голдерс-Грин, где произошло вооруженное нападение на прохожих. На кадрах, транслировавшихся в прямом эфире, местные жители откровенно выражали недовольство политиком.

До этого журналист Александр Хабаров сообщил, что ситуацию с низким рейтингом Стармера можно сравнить с оценкой деятельности Бориса Джонсона накануне его отставки. Однако, по его мнению, внутри партии пока не готовы к смене лидера.

Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук
Культура

Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Семья и жизнь

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

