Стармера освистали в еврейском районе Лондона с криками «позор»

Премьера Великобритании Кира Стармера освистали и встретили враждебными лозунгами во время его визита в еврейский район Голдерс-Грин, где произошло вооруженное нападение на прохожих, сообщает телеканал Sky News. На кадрах, транслировавшихся в прямом эфире, местные жители откровенно выражали недовольство политиком.

Собравшаяся толпа скандировала «Кир Стармер — вредитель для евреев» и «Позор, позор!», а также держала в руках соответствующие плакаты. Среди выкриков также звучало слово «Предатель».

Поводом стала личность нападавшего, которым оказался 45-летний гражданин Британии сомалийского происхождения. Выяснилось, что он был известен полиции в рамках антитеррористической программы Prevent — информация о нем поступала еще в 2020 году. Однако программу вскоре свернули, а мужчина остался без надлежащего контроля.

В среду, 29 апреля, он напал с ножом на людей, ранив двоих, а при задержании пытался ударить ножом полицейских, из-за чего к нему был применен электрошокер.

Ранее журналист Александр Хабаров сообщил, что ситуацию с низким рейтингом Стармера можно сравнить с оценкой деятельности Бориса Джонсона накануне его отставки. Однако, по его мнению, внутри партии пока не готовы к смене лидера.