Стало известно, к чему приведут протесты в Британии из-за нападения суданца

Волна народного недовольства в Великобритании, спровоцированная преступлением, которое совершил выходец из Судана, вынудит британский кабинет министров принять более строгие законы в отношении въезда иностранцев, предположил в беседе с NEWS.ru научный руководитель Российского совета по международным делам политолог Андрей Кортунов. По его словам, сравнивать политику Лондона и Брюсселя сейчас не совсем верно, так как Британия вышла из состава Евросоюза и всегда старалась отстаивать собственную позицию по миграционным вопросам.

Что будет после протестов англичан на фоне нападения мигранта в Белфасте? Британия уже не часть ЕС, у нее свое иммиграционное законодательство. Великобритания всегда претендовала на свою национальную политику. Здесь проводить параллели между Лондоном и Брюсселем не стоит. Но при этом мы можем сказать, что как в Британии, так и в ЕС общая тенденция — это постепенное ужесточение миграционного законодательства, более последовательная борьба с недокументированными мигрантам. Наверное, эта тенденция сохранится. Если власти страны не ужесточат после протестов миграционную политику, то они дадут козыри не только консерваторам, но и в значительной степени праворадикальным партиям, в том числе шотландским националистам и сторонникам воссоединения Исландии и Ирландии, — пояснил Кортунов.

Он добавил, что у власти в Британии сейчас находятся лейбористы, чья база поддержки как раз состоит из переселенцев. Поэтому, по его словам, премьеру страны Киру Стармеру будет политически непросто «закручивать гайки».

Надо учитывать то обстоятельство, что в политической системе Великобритании традиционно сторонниками более жестких мер по ограничению миграции выступали консерваторы. Сторонниками либерализации миграционного законодательства, как правило, были лейбористы. И вот, если посмотреть на электоральную базу Лейбористской партии Британии, там видно, что значительная часть голосующих — это те же самые мигранты. Поэтому лейбористам и конкретно правительству Стармера будет, конечно, сложно идти по пути ужесточения миграционного законодательства просто в силу особенностей политического устройства. Но им придется все равно на этот путь встать, — заключил Кортунов.

Ранее сообщалось, что жители Великобритании вышли на массовые демонстрации после того, как приезжий из Судана изрезал ножом мужчину прямо на улице в Белфасте. Мигрант напал на случайного прохожего и попытался его обезглавить.