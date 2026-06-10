Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
10 июня 2026 в 12:47

Стало известно, к чему приведут протесты в Британии из-за нападения суданца

Политолог Кортунов: властям Британии придется ужесточить миграционную политику

Фото: Jacqueline Lawrie/Keystone Press Agency/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Волна народного недовольства в Великобритании, спровоцированная преступлением, которое совершил выходец из Судана, вынудит британский кабинет министров принять более строгие законы в отношении въезда иностранцев, предположил в беседе с NEWS.ru научный руководитель Российского совета по международным делам политолог Андрей Кортунов. По его словам, сравнивать политику Лондона и Брюсселя сейчас не совсем верно, так как Британия вышла из состава Евросоюза и всегда старалась отстаивать собственную позицию по миграционным вопросам.

Что будет после протестов англичан на фоне нападения мигранта в Белфасте? Британия уже не часть ЕС, у нее свое иммиграционное законодательство. Великобритания всегда претендовала на свою национальную политику. Здесь проводить параллели между Лондоном и Брюсселем не стоит. Но при этом мы можем сказать, что как в Британии, так и в ЕС общая тенденция — это постепенное ужесточение миграционного законодательства, более последовательная борьба с недокументированными мигрантам. Наверное, эта тенденция сохранится. Если власти страны не ужесточат после протестов миграционную политику, то они дадут козыри не только консерваторам, но и в значительной степени праворадикальным партиям, в том числе шотландским националистам и сторонникам воссоединения Исландии и Ирландии, — пояснил Кортунов.

Он добавил, что у власти в Британии сейчас находятся лейбористы, чья база поддержки как раз состоит из переселенцев. Поэтому, по его словам, премьеру страны Киру Стармеру будет политически непросто «закручивать гайки».

Надо учитывать то обстоятельство, что в политической системе Великобритании традиционно сторонниками более жестких мер по ограничению миграции выступали консерваторы. Сторонниками либерализации миграционного законодательства, как правило, были лейбористы. И вот, если посмотреть на электоральную базу Лейбористской партии Британии, там видно, что значительная часть голосующих — это те же самые мигранты. Поэтому лейбористам и конкретно правительству Стармера будет, конечно, сложно идти по пути ужесточения миграционного законодательства просто в силу особенностей политического устройства. Но им придется все равно на этот путь встать, — заключил Кортунов.

Ранее сообщалось, что жители Великобритании вышли на массовые демонстрации после того, как приезжий из Судана изрезал ножом мужчину прямо на улице в Белфасте. Мигрант напал на случайного прохожего и попытался его обезглавить.

Европа
Великобритания
Кир Стармер
мигранты
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Яна Стойкова
Я. Стойкова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Петербурге восстановили аванзал Дома Радио
Стало известно содержимое боевых дронов, атаковавших Мелитополь
Студентам дали важную рекомендацию для успешной сдачи экзаменов
В Госдуме ответили, почему Канада решила производить БПЛА для ВСУ
Горящая «Оборона Севастополя», удар по мосту: атаки ВСУ на РФ 10 июня
В МИД назвали главных спонсоров Зеленского
«Двигать ее никуда не собираюсь»: Долина о карьере единственной внучки
Ветеринар рассказала, чем кондиционер так опасен для питомцев
Врач рассказала, какие напитки помогают сбросить вес в жару
Травматолог рассказал, как поработать на огороде без вреда для здоровья
«‎Задира мертв»: Трамп заявил, что армии Ирана больше не существует
«Придется заплатить»: Трамп пригрозил Ирану за «затягивание сделки»
В сопротивлении раскрыли, зачем ВСУ ударили по панораме обороны Севастополя
Весь экипаж вертолета Ми-17 погиб при крушении
Стало известно, что грозит подложившим бомбу в авто в Коньково подросткам
Врач ответила, какая температура в офисе наиболее полезна
Психолог назвал простое упражнение, которое помогает легче переносить жару
Лавров анонсировал встречу с послами трех европейских стран
Приморье содрогнулось от подземных толчков
Долина поделилась надеждами на итоги суда с мошенниками
Дальше
Самое популярное
Чем подкормить огурцы в июне: лучшие удобрения и народные рецепты
Семья и жизнь

Чем подкормить огурцы в июне: лучшие удобрения и народные рецепты

Посадите в июне — все лето сад в сиренево-фиолетовых шарах с запахом ванили. Многолетник цвета июньского неба для ароматных клумб
Общество

Посадите в июне — все лето сад в сиренево-фиолетовых шарах с запахом ванили. Многолетник цвета июньского неба для ароматных клумб

Ответ Зеленскому за Петербург, Долиной грозит второе выселение: что дальше
Россия

Ответ Зеленскому за Петербург, Долиной грозит второе выселение: что дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.