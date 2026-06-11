Стало известно о состоянии пострадавших при налете дронов ВСУ на Краснодар

Стало известно о состоянии пострадавших при налете дронов ВСУ на Краснодар Двум пострадавшим от атаки дронов ВСУ в Краснодаре оказали помощь на месте

Медики оказали на месте помощь двоим пострадавшим при атаке БПЛА на Краснодар, сообщили в оперштабе региона. Госпитализация им не потребовалась.

Медицинскую помощь двум пострадавшим оказали на месте, госпитализация не потребовалась, — говорится в сообщении.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что три человека пострадали в результате атаки БПЛА. Обломки одного из беспилотников попали в многоквартирный дом в Краснодаре. После этого произошло возгорание здания.

До этого губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что более 30 украинских БПЛА было сбито за ночь. По его словам, в городе произошло пять пожаров из-за падений обломков дронов во время массированной ночной атаки.

Директор музея «Оборона Севастополя 1854-1855 годов» Михаил Смородкин заявил, что возгорание в здании панорамы тушили более 29 часов. Он отметил, что в ликвидации огня были задействованы сотрудники МЧС России, спасательной службы города и Черноморского флота, в общей сложности более 80 человек.