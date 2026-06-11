Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
11 июня 2026 в 11:30

Стало известно о состоянии пострадавших при налете дронов ВСУ на Краснодар

Двум пострадавшим от атаки дронов ВСУ в Краснодаре оказали помощь на месте

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети
Подписывайтесь на нас в MAX

Медики оказали на месте помощь двоим пострадавшим при атаке БПЛА на Краснодар, сообщили в оперштабе региона. Госпитализация им не потребовалась.

Медицинскую помощь двум пострадавшим оказали на месте, госпитализация не потребовалась, — говорится в сообщении.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что три человека пострадали в результате атаки БПЛА. Обломки одного из беспилотников попали в многоквартирный дом в Краснодаре. После этого произошло возгорание здания.

До этого губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что более 30 украинских БПЛА было сбито за ночь. По его словам, в городе произошло пять пожаров из-за падений обломков дронов во время массированной ночной атаки.

Директор музея «Оборона Севастополя 1854-1855 годов» Михаил Смородкин заявил, что возгорание в здании панорамы тушили более 29 часов. Он отметил, что в ликвидации огня были задействованы сотрудники МЧС России, спасательной службы города и Черноморского флота, в общей сложности более 80 человек.

Регионы
Краснодарский край
атаки ВСУ
БПЛА
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Минобороны России: силы ПВО уничтожили 798 украинских дронов за сутки
ВС России освободили село под Харьковом
МО РФ сообщило о масштабных ударах по инфраструктуре ВСУ
ВСУ потеряли за сутки более 1,2 тыс. военных
Продавали чужое и снимали свое: отец и дочь снабжали педофилов роликами
Педиатр перечислил главные признаки теплового удара у ребенка
Памфилова раскрыла, как обстояли дела с нарушениями на выборах в Армении
Российские «Герани» нанесли сокрушительный удар по по складу БПЛА ВСУ
Бастрыкин запросил доклад о «вейповом» похищении мальчика в Кузбассе
Российские военные освободили населенный пункт Роскошное
Стало известно, почему Евросоюз решил лишить Каю Каллас полномочий
В окружении Буйнова высказались о его здоровье
В Новосибирске загорелся склад завода по производству электрооборудования
Фото бензовозов в российском регионе приравняли к пособничеству диверсиям
В Краснодаре развернули пункт временного размещения после атаки БПЛА
Наступление ВС РФ на Запорожье 11 июня: последние новости, обстановка
Подразделение лагеря «Алые паруса» закрыли после заражения детей
Раскрыто число пострадавших полицейских за второй день протестов в Белфасте
Стало известно, какую окрошку больше всего любят россияне
Ильиновка, Торское, Харьков: хорошие и плохие новости фронта СВО 11 июня
Дальше
Самое популярное
«Израиль погибает»: сбывается пророчество Жириновского о ядерной войне
Мир

«Израиль погибает»: сбывается пророчество Жириновского о ядерной войне

Посадите в июне — все лето сад в сиренево-фиолетовых шарах с запахом ванили. Многолетник цвета июньского неба для ароматных клумб
Общество

Посадите в июне — все лето сад в сиренево-фиолетовых шарах с запахом ванили. Многолетник цвета июньского неба для ароматных клумб

Смешала тунец из банки с яйцом — на ужин подаю рыбные рафаэлки: нежнее котлет, сочнее фрикаделек
Общество

Смешала тунец из банки с яйцом — на ужин подаю рыбные рафаэлки: нежнее котлет, сочнее фрикаделек

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.