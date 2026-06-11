Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
11 июня 2026 в 12:44

Песков назвал ситуацию в банковском секторе стабильной

Песков: российский банковский сектор полностью контролируется и готов к вызовам

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Текущая ситуация в российском банковском секторе является стабильной и полностью контролируемой государством, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что отечественная экономика уже давно адаптировалась к внешнему давлению, сообщает пресс-служба Кремля.

Только вчера на совещании с правительством президент говорил о том, что, несмотря на имеющиеся определенные трудности, все-таки ситуация абсолютно стабильная и абсолютно контролируемая. То же самое можно сказать и в отношении банковского сектора, — добавил Песков.

Он также напомнил, что Центробанк круглосуточно и очень внимательно следит за развитием событий на рынке. Для поддержания долгосрочной устойчивости всей финансовой системы профильными ведомствами оперативно принимаются все необходимые защитные меры.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что успехи в борьбе с инфляцией позволяют допустить будущее снижение ключевой ставки. В ходе рабочего совещания с членами правительства глава государства подчеркнул, что текущие экономические показатели демонстрируют уверенную стабилизацию рынка.

Власть
Дмитрий Песков
банки
Экономика
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Екатеринбурге пройдет собрание для перевозчиков после смертельной аварии
Путин наградил ректора МГУ Садовничего Госпремией
В Москве задержали мужчину, который приставал к мальчику в метро
В МИД России раскрыли подробности встречи с послами западных стран
«Рада вдохновлять»: Стрелец похвалила Собчак за троллинг
Установлена личность ребенка, погибшего в ДТП в центре Екатеринбурга
В России присудили госпремию за достижения в нейрохирургии
Избитая таксистка из Усть-Илимска рассказала о ходе дела
Известный футболист назвал главных фаворитов ЧМ-2026
«Очевидная дискриминация»: Карякин о приостановке членства России в FIDE
В семье Ядыкина произошла еще одна трагедия
Российская чемпионка загадочно исчезла в Канаде
В России впервые выписали штраф за критику «Талибана»
Бывшего вице-губернатора Новосибирской области поймали с наркотиками
СК взялся за трагедию с разбойным нападением в Подмосковье
Москалькова стала лауреатом госпремии за успехи в правозащитной сфере
В ДТП с участием легковушек под Калининградом пострадал ребенок
В Петербурге задержали группу за незаконную банковскую деятельность
Кончаловский стал лауреатом госпремии в области литературы и искусства
Стало известно о водителе, устроившем смертельное ДТП в Екатеринбурге
Дальше
Самое популярное
«Израиль погибает»: сбывается пророчество Жириновского о ядерной войне
Мир

«Израиль погибает»: сбывается пророчество Жириновского о ядерной войне

Посадите в июне — все лето сад в сиренево-фиолетовых шарах с запахом ванили. Многолетник цвета июньского неба для ароматных клумб
Общество

Посадите в июне — все лето сад в сиренево-фиолетовых шарах с запахом ванили. Многолетник цвета июньского неба для ароматных клумб

Смешала тунец из банки с яйцом — на ужин подаю рыбные рафаэлки: нежнее котлет, сочнее фрикаделек
Общество

Смешала тунец из банки с яйцом — на ужин подаю рыбные рафаэлки: нежнее котлет, сочнее фрикаделек

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.