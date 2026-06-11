Песков назвал ситуацию в банковском секторе стабильной Песков: российский банковский сектор полностью контролируется и готов к вызовам

Текущая ситуация в российском банковском секторе является стабильной и полностью контролируемой государством, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что отечественная экономика уже давно адаптировалась к внешнему давлению, сообщает пресс-служба Кремля.

Только вчера на совещании с правительством президент говорил о том, что, несмотря на имеющиеся определенные трудности, все-таки ситуация абсолютно стабильная и абсолютно контролируемая. То же самое можно сказать и в отношении банковского сектора, — добавил Песков.

Он также напомнил, что Центробанк круглосуточно и очень внимательно следит за развитием событий на рынке. Для поддержания долгосрочной устойчивости всей финансовой системы профильными ведомствами оперативно принимаются все необходимые защитные меры.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что успехи в борьбе с инфляцией позволяют допустить будущее снижение ключевой ставки. В ходе рабочего совещания с членами правительства глава государства подчеркнул, что текущие экономические показатели демонстрируют уверенную стабилизацию рынка.