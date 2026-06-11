Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
11 июня 2026 в 12:40

Песков сообщил о плановой подготовке к выборам в Госдуму

Песков: подготовка к выборам в Госдуму идет в строгом соответствии с законом

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Указ о назначении выборов в Государственную думу будет подписан в строго предусмотренные законом сроки, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В настоящий момент в стране уже активно ведется плановая подготовка к проведению предстоящего всенародного голосования, передает пресс-служба Кремля.

Мы заранее это не анонсируем, не будем это делать и сейчас, — сказал Песков.

Пресс-секретарь также вспомнил о словах президента Владимира Путина о важности проведения выборов. Он заверил, что все пройдет в полном соответствии с законодательством.

До этого Путин выразил уверенность, что на выборах в Госдуму российские граждане сделают выбор в пользу созидательных идей, патриотов и людей, показывающих конкретные результаты. Он подчеркнул, что любые попытки посеять рознь внутри общества будут решительно пресечены.

Ранее стало известно, что экс-губернатор Брянской области Александр Богомаз стал лидером голосования «Единой России» по определению кандидатов на выборы в Госдуму от региона. Согласно опубликованным партией данным, Богомаз получил 57 896 голосов.

Власть
Кремль
выборы
Дмитрий Песков
Госдума
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Екатеринбурге пройдет собрание для перевозчиков после смертельной аварии
Путин наградил ректора МГУ Садовничего Госпремией
В Москве задержали мужчину, который приставал к мальчику в метро
В МИД России раскрыли подробности встречи с послами западных стран
«Рада вдохновлять»: Стрелец похвалила Собчак за троллинг
Установлена личность ребенка, погибшего в ДТП в центре Екатеринбурга
В России присудили госпремию за достижения в нейрохирургии
Избитая таксистка из Усть-Илимска рассказала о ходе дела
Известный футболист назвал главных фаворитов ЧМ-2026
«Очевидная дискриминация»: Карякин о приостановке членства России в FIDE
В семье Ядыкина произошла еще одна трагедия
Российская чемпионка загадочно исчезла в Канаде
В России впервые выписали штраф за критику «Талибана»
Бывшего вице-губернатора Новосибирской области поймали с наркотиками
СК взялся за трагедию с разбойным нападением в Подмосковье
Москалькова стала лауреатом госпремии за успехи в правозащитной сфере
В ДТП с участием легковушек под Калининградом пострадал ребенок
В Петербурге задержали группу за незаконную банковскую деятельность
Кончаловский стал лауреатом госпремии в области литературы и искусства
Стало известно о водителе, устроившем смертельное ДТП в Екатеринбурге
Дальше
Самое популярное
«Израиль погибает»: сбывается пророчество Жириновского о ядерной войне
Мир

«Израиль погибает»: сбывается пророчество Жириновского о ядерной войне

Посадите в июне — все лето сад в сиренево-фиолетовых шарах с запахом ванили. Многолетник цвета июньского неба для ароматных клумб
Общество

Посадите в июне — все лето сад в сиренево-фиолетовых шарах с запахом ванили. Многолетник цвета июньского неба для ароматных клумб

Смешала тунец из банки с яйцом — на ужин подаю рыбные рафаэлки: нежнее котлет, сочнее фрикаделек
Общество

Смешала тунец из банки с яйцом — на ужин подаю рыбные рафаэлки: нежнее котлет, сочнее фрикаделек

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.