Песков сообщил о плановой подготовке к выборам в Госдуму

Песков сообщил о плановой подготовке к выборам в Госдуму Песков: подготовка к выборам в Госдуму идет в строгом соответствии с законом

Указ о назначении выборов в Государственную думу будет подписан в строго предусмотренные законом сроки, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В настоящий момент в стране уже активно ведется плановая подготовка к проведению предстоящего всенародного голосования, передает пресс-служба Кремля.

Мы заранее это не анонсируем, не будем это делать и сейчас, — сказал Песков.

Пресс-секретарь также вспомнил о словах президента Владимира Путина о важности проведения выборов. Он заверил, что все пройдет в полном соответствии с законодательством.

До этого Путин выразил уверенность, что на выборах в Госдуму российские граждане сделают выбор в пользу созидательных идей, патриотов и людей, показывающих конкретные результаты. Он подчеркнул, что любые попытки посеять рознь внутри общества будут решительно пресечены.

Ранее стало известно, что экс-губернатор Брянской области Александр Богомаз стал лидером голосования «Единой России» по определению кандидатов на выборы в Госдуму от региона. Согласно опубликованным партией данным, Богомаз получил 57 896 голосов.