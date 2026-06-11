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11 июня 2026 в 12:48

Юрист ответил, можно ли отозвать заявление на увольнение

Юрист Кузнецов: работник может отозвать заявление на увольнение

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Работник имеет право отозвать заявление на увольнение, рассказал RT юрист Александр Кузнецов. Он отметил, что отзывать его необходимо в письменной форме.

Право отозвать заявление об увольнении закреплено в ч. 4 ст. 80 Трудового кодекса России. Однако работник не может отозвать свое заявление, если на его место уже приглашен другой работник, которому нельзя отказать в приеме на работу в силу прямого указания действующего законодательства, — рассказал Кузнецов.

Юрист подчеркнул, что заявление на отзыв можно составить в свободной форме. По его словам, также важно обозначить фиксацию подачи такого документа, например запросить отметку о получении второго экземпляра.

Ранее независимый HR-эксперт Зулия Лоикова рассказала, что в случае если после увольнения поступает предложение вернуться на старое место работы, приходить туда нужно уверенно. Она подчеркнула, что можно попросить пересмотр оплаты, карьерный апгрейд или оформление на новую должность.

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