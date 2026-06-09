Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
09 июня 2026 в 16:03

HR-эксперт дала совет, как возвращаться на старое место работы

HR-эксперт Зулия Лоикова: возвращаться на старую работу нужно уверенно

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

В случае если после увольнения поступает предложение вернуться на старое место работы, приходить туда нужно уверенно, посоветовала независимый HR-эксперт Зулия Лоикова. В разговоре с «Москвой 24» она подчеркнула, что можно попросить пересмотр оплаты, карьерный апгрейд или оформление на новую должность.

Важно вернуться не беглецом, который ушел от проблем и которого простили, а ценным специалистом, которого перекупили обратно, — пояснила Лоикова.

По ее словам, лучше отказаться от возвращения, если причиной выгорания был работодатель. Кроме того, уточнила специалист, не надо соглашаться на работу, если компания просто хочет закрыть дыру на сезон.

Ранее стало известно, что российские работодатели стали заметно чаще приглашать обратно бывших сотрудников. За последний год такие предложения направляли 48% компаний. Годом ранее этот показатель составлял 32%.

Общество
работа
работодатели
сотрудники
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Косметолог объяснила, как ухаживать за кожей летом
Конец ВСУ, перелом конфликта на Украине: новости СВО на вечер 9 июня
Стало известно, сколько детей пострадали в авариях в Нижнем Новгороде
В Германии назвали препятствие для переговоров ЕС и России по Украине
Белоусов описал все последствия возможного выхода Ирана из ДНЯО
Экс-депутат Рады раскрыл новый тренд украинских политиков
Власти Ливана обновили статистку погибших из-за ударов Израиля
В Краснодарском крае потушили нефтебазу после атаки БПЛА
Якубович выйдет на сцену Малой Ордынки в спектакле «Лавр»
Госдума приняла закон о солидных штрафах за «войти через Google»
Финансист рассказал, кто сможет претендовать на досрочную пенсию за июнь
Дрон ВСУ убил мирного жителя в российском регионе
Минцифры и РКН вступились за Roblox
Украинские абитуриенты 13 часов сидели без воды ради поступления в вуз
Эксперт объяснила, почему власти тотально не запрещают вейпы
Рукопожатие Майкла Джексона: педофил искал детей для единомышленников
Психолог оценил идею «учебного отпуска»
Главком ВСУ рассказал о планах на один из родов войск к 2030 году
В Госдуме назвали главную задачу закона о лицензировании торговли вейпами
Рособрнадзор вынес предостережения четырем крупным российским вузам
Дальше
Самое популярное
Чем подкормить огурцы в июне: лучшие удобрения и народные рецепты
Семья и жизнь

Чем подкормить огурцы в июне: лучшие удобрения и народные рецепты

Посадите в июне — все лето сад в сиренево-фиолетовых шарах с запахом ванили. Многолетник цвета июньского неба для ароматных клумб
Общество

Посадите в июне — все лето сад в сиренево-фиолетовых шарах с запахом ванили. Многолетник цвета июньского неба для ароматных клумб

Ответ Зеленскому за Петербург, Долиной грозит второе выселение: что дальше
Россия

Ответ Зеленскому за Петербург, Долиной грозит второе выселение: что дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.