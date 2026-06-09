HR-эксперт дала совет, как возвращаться на старое место работы HR-эксперт Зулия Лоикова: возвращаться на старую работу нужно уверенно

В случае если после увольнения поступает предложение вернуться на старое место работы, приходить туда нужно уверенно, посоветовала независимый HR-эксперт Зулия Лоикова. В разговоре с «Москвой 24» она подчеркнула, что можно попросить пересмотр оплаты, карьерный апгрейд или оформление на новую должность.

Важно вернуться не беглецом, который ушел от проблем и которого простили, а ценным специалистом, которого перекупили обратно, — пояснила Лоикова.

По ее словам, лучше отказаться от возвращения, если причиной выгорания был работодатель. Кроме того, уточнила специалист, не надо соглашаться на работу, если компания просто хочет закрыть дыру на сезон.

Ранее стало известно, что российские работодатели стали заметно чаще приглашать обратно бывших сотрудников. За последний год такие предложения направляли 48% компаний. Годом ранее этот показатель составлял 32%.