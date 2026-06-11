Подразделение лагеря «Алые паруса» закрыли после заражения детей

В Зеленоградском округе Калининградской области временно прекратила работу детско-юношеская спортивная школа в составе лагеря «Алые паруса», где произошло заражение детей кишечной инфекцией, сообщили ТАСС в министерстве образования региона. Это связано с проведением противоэпидемических мероприятий.

После выявления случаев заражения норовирусом в подразделении детского оздоровительного лагеря «Алые паруса» досрочно завершили одну смену, сейчас в лагере проводятся противоэпидемические мероприятия, в том числе и заключительная дезинфекция. Планируем, что после завершения всех мероприятий лагерь продолжит работу в штатном режиме. Пока лагерь закрыт, — прокомментировала собеседница агентства.

Ранее сообщалось, что кишечной инфекцией заразились 27 детей и два сотрудника. Специалисты Роспотребнадзора провели отбор образцов питьевой воды, взяли смывы с поверхностей в окружающей среде, а также образцы продовольственного сырья и готовой пищи. Кроме того, они собрали биологические материалы у сотрудников кухни.