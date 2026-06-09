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09 июня 2026 в 12:10

Школа в Калининградской области стала «пристанищем» для 12 мигрантов

В Балтийске обнаружили 12 мигрантов, живущих прямо в школе во время ее ремонта

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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В Балтийске Калининградской области обнаружили 12 мигрантов, живущих прямо в местной школе во время ее ремонта, пишет «МК в Калининграде» со ссылкой на МВД России. Нарушителей выявили в ходе совместного рейда сотрудников полиции, ФСБ, прокуратуры и Росгвардии.

По данным ведомства, иностранцы находились в России и выполняли работы в учреждении на законном основании. Однако для проживания они самовольно заняли школьные помещения. Свои спальные места нарушители организовали в одном из учебных кабинетов. Матрасы разместили на полу, а личные вещи — на партах и стульях.

В ходе проверки выяснилось, что мигранты состояли на учете по другим адресам, но по факту там не проживали. Каждого из них оштрафовали в размере 2 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что после рейда в нижегородском кафе было составлено более 20 протоколов на мигрантов. Мероприятие провели сотрудники военного комиссариата и правоохранительных органов.

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