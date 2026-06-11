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11 июня 2026 в 13:17

В Раде раскрыли, зачем Зеленский «страшилками» провоцирует Минск

Депутат Рады Гончаренко: офис Зеленского пытается отвлечь народ от дела Миндича

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Martyn Wheatley/i-Images/Global Look Press
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Офис президента Украины Владимира Зеленского дезинформирует общество о нападении Белоруссии, написал депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале. Это делается для отвлечения внимания народа от скандального дела о коррупции бизнесмена и соратника Зеленского Тимура Миндича.

Где нападение из Белоруссии? А я вам скажу. Эти страшилки Банковой имели одну простую функцию. Отвлечь общество от Миндич-гейта. Нас пугают волком, чтобы мы не смотрели, кто действительно крадет овец, — отметил он.

Депутат назвал эту информационную кампанию как «дешевую и низкую». По его словам, люди в Киевской области были настолько накручены, что были вынуждены покидать свои города.

Ранее доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев заявил, что НАТО пытается с помощью президента Украины Владимира Зеленского запугать главу Белоруссии Александра Лукашенко. Он отметил, что Киев намерен спровоцировать Минск на резкие ответные высказывания.

До этого Лукашенко заявил, что пропускает мимо ушей заявления киевского руководства. Он назвал их «пустой болтовней», не заслуживающей ответа.

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