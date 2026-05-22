«Болтовня из Киева»: Лукашенко ответил на угрозы Зеленского Лукашенко заявил, что перестал реагировать на угрозы Зеленского из Киева

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что пропускает мимо ушей заявления киевского руководства, включая высказывания главы Украины Владимира Зеленского. Он назвал их «пустой болтовней», не заслуживающей ответа, комментарий опубликован в Telegram-канале «Пул Первого».

По мнению президента Белоруссии, украинский коллега действует под сильным внешним давлением и потому избегает трезвого анализа ситуации. Лукашенко подчеркнул, что давно научился распознавать шантаж и попытки запугивания.

Я никак не реагирую на ту болтовню, которая идет из Киева. В том числе и от Зеленского. В данном случае я пытаюсь ему сочувствовать, — заявил Лукашенко.

Он усомнился в том, что украинский президент действительно намерен воевать с Белоруссией. Лукашенко предположил, что у резких заявлений могут быть иные, неочевидные мотивы.

Ранее Зеленский в Telegram-канале попытался выступить с угрозой в адрес Белоруссии. Так, он ответил лидеру республики на слова о нежелании Минска втягиваться в конфликт на Украине. Политик пригрозил усиленной работой против Белоруссии и пообещал руководству страны «реальные последствия».