22 мая 2026 в 03:06

«Болтовня из Киева»: Лукашенко ответил на угрозы Зеленского

Лукашенко заявил, что перестал реагировать на угрозы Зеленского из Киева

Александр Лукашенко Александр Лукашенко Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что пропускает мимо ушей заявления киевского руководства, включая высказывания главы Украины Владимира Зеленского. Он назвал их «пустой болтовней», не заслуживающей ответа, комментарий опубликован в Telegram-канале «Пул Первого».

По мнению президента Белоруссии, украинский коллега действует под сильным внешним давлением и потому избегает трезвого анализа ситуации. Лукашенко подчеркнул, что давно научился распознавать шантаж и попытки запугивания.

Я никак не реагирую на ту болтовню, которая идет из Киева. В том числе и от Зеленского. В данном случае я пытаюсь ему сочувствовать, — заявил Лукашенко.

Он усомнился в том, что украинский президент действительно намерен воевать с Белоруссией. Лукашенко предположил, что у резких заявлений могут быть иные, неочевидные мотивы.

Ранее Зеленский в Telegram-канале попытался выступить с угрозой в адрес Белоруссии. Так, он ответил лидеру республики на слова о нежелании Минска втягиваться в конфликт на Украине. Политик пригрозил усиленной работой против Белоруссии и пообещал руководству страны «реальные последствия».

Страны СНГ
Белоруссия
Александр Лукашенко
угрозы
