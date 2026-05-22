22 мая 2026 в 03:21

Один из путей в Москву перекрыт на фоне атак беспилотников

Власти Ярославской области перекрыли движение на трассе, ведущей из города в Москву, заявил губернатор Михаил Евраев в своих социальных сетях. По его словам, причиной стала атака украинских беспилотных летательных аппаратов.

Ограничения введены для обеспечения безопасности граждан. По словам главы региона, транспорт не может проехать от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной дорогой.

Наш регион подвергся вражеской атаке украинских БПЛА. Воздержитесь от поездок в указанном направлении и его окрестностей либо выбирайте маршрут, минуя этот участок, — уточнил Евраев.

Ситуация находится на контроле, ограничения движения будут действовать до стабилизации обстановки. В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками. Работа проводится исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.

Ранее сообщалось, что российские средства противовоздушной обороны уничтожили 101 украинский беспилотник. В пресс-службе Министерства обороны Российской Федерации уточнили, что системы ПВО поразили цели в период с 15:00 до 20:00 мск.

