Полыхающий автобус заблокировал целую улицу в крупном российском городе В Пензе перекрыли движение на улице Антонова из-за загоревшегося автобуса

Пассажирский автобус вспыхнул на ходу на улице Антонова в Пензе, сообщили в региональной Госавтоинспекции. По данным ведомства, обошлось без пострадавших, на данный момент движение по улице перекрыто.

В городе Пензе загорелся автобус, движение на улице Антонова перекрыто. На месте работают экипажи ДПС. Вскоре на место прибыли пожарные, которые ликвидировали возгорание. В результате происшествия никто не пострадал, — сказано в сообщении.

Ранее в подмосковном Видном десятки людей едва не сгорели заживо из-за пожара в лифтовой шахте. Пострадавшие уверены, что причиной ЧП стал намеренный поджог, организованный несовершеннолетним местным жителем. Чтобы не задохнуться в густом дыму, некоторые жильцы были вынуждены выпрыгивать из окон на мусорные баки.

До этого в Волховском районе Ленинградской области лоб в лоб столкнулись грузовик и легковая машина. В результате удара легковушка загорелась, погибли два человека — водитель и пассажир. Трагедия случилась на трассе А-114 на 507-м километре, недалеко от деревни Кулаково. Легковой автомобиль полностью выгорел.