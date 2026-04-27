ДТП под Петербургом унесло жизни двоих людей

МЧС: два человека погибли при лобовом столкновении авто и грузовика в Ленобласти

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
В Волховском районе Ленинградской области произошло лобовое столкновение грузового и легкового автомобилей. В результате удара легковушка загорелась, погибли два человека — водитель и пассажир, сообщила пресс-служба МЧС РФ по региону в своем канале в МАКС.

Трагедия случилась на трассе А114 на 507-м километре, недалеко от деревни Кулаково. Легковой автомобиль полностью выгорел. На месте работали сотрудники ГИБДД и экстренные службы.

Трасса не перекрыта, движение осуществляется в штатном режиме. Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются, — уточняется в публикации.

В МЧС России вновь призвали водителей соблюдать скоростной режим, дистанцию и быть предельно внимательными на загородных трассах. Они напомнили, что от поведения водителей зависит их собственная жизнь, здоровье пассажиров и других участников дорожного движения.

Ранее столкновение легкового автомобиля и автобуса произошло в Асиновском районе Томской области, сообщили в пресс-службе регионального УМВД. В результате ДТП один человек погиб, двое доставлены в больницу. По предварительным данным, автобус с восемью пассажирами, следовавший в сторону Асино, выехал на левую обочину и врезался в стоящий ВАЗ-2107 и находившегося рядом с ним водителя.

