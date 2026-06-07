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07 июня 2026 в 10:28

Доставщик пиццы привез заказ в пустую квартиру и получил три пули в голову

В Филадельфии курьера убили тремя выстрелами в голову после выполнения заказа

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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В Филадельфии курьер службы доставки пиццы получил три огнестрельных ранения в голову, передает People. Трагедия произошла, когда он доставил заказ в пустую квартиру.

По данным местной полиции, 28-летний сотрудник пиццерии Pete's Pizza совершил доставку в жилой комплекс Raymond Rosen Homes 6 июня около 00:30 местного времени (07:30 мск). На месте происшествия полицейские обнаружили пострадавшего без сознания на полу, рядом с которым лежали три гильзы. Правоохранители подчеркнули, что стрелок или стрелки находились в непосредственной близости от жертвы.

Также в квартире нашли три коробки из-под пиццы и сумку курьера. Кроме этого, неподалеку от места убийства, полицейские нашли автомобиль, на котором приехал доставщик.

Также на записях с камер заметили, что за курьером с коробками следуют двое в темной одежде, один с рюкзаком. Правоохранители установили номер телефона, с которого сделан заказ, считая его важной уликой.

Ранее в Салавате на берегу реки Белой обнаружили морозильник с телом мужчины. Правоохранители арестовали 35-летнего местного жителя по подозрению в убийстве.

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