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07 июня 2026 в 09:46

Раскрыта продолжительность жизни переброшенных под Шевченко бойцов ВСУ

ТАСС: время жизни мобилизованных ВСУ под Шевченко не превышает трех месяцев

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети
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Украинская армия применяет в районе населенного пункта Шевченко Харьковской области штурмовые группы, сформированные из принудительно мобилизованных граждан, чья средняя продолжительность жизни на позициях не превышает двух-трех месяцев, сообщили ТАСС представители российских силовых структур. Эти данные получены в ходе допросов захваченных военнослужащих ВСУ.

Допросы военнопленных показали, что противник задействует на данном участке фронта у Шевченко боевые группы ВСУ, укомплектованные украинцами, насильно мобилизованными в апреле этого года, а инструкторы 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ признают, что продолжительность жизни среднестатистического солдата бригады не превышает двух-трех месяцев с момента «могилизации», — говорится в сообщении.

Ранее пресс-служба Министерства обороны России сообщила, что российские военнослужащие полностью освободили населенный пункт Шевченко, расположенный в Харьковской области. Данную боевую задачу выполнили подразделения, входящие в состав группировки войск «Север».

Кроме того, пресс-служба Министерства обороны РФ разъяснила: освобождение Шевченко открывает российским войскам путь для дальнейшего выдвижения в направлении Казачьей Лопани. В оборонном ведомстве уточнили, что в указанном селе дислоцируется крупный узел материально-технического снабжения украинской армии.

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