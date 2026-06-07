В Армении сделали признание о членстве в ЕАЭС В Ереване заявили о несовместимости членства Армении в ЕАЭС и ЕС

Армения не может одновременно состоять в Евразийском экономическом союзе и Европейском союзе, заявил секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян. Однако он отметил, что текущие отношения с обеими организациями можно назвать совместимыми, передает ТАСС.

Мы всегда объявляли, что пока возможно совмещение отношений с двумя организациями, то есть ЕС и ЕАЭС, мы будем продолжать эту повестку. Мы и сегодня видим, что эта повестка совместима, и продолжим нашу работу в этом направлении. Организации совместимы, но и мы говорили, что членство в обеих организациях несовместимо. Но тот уровень отношений, который мы имеем с ЕАЭС как страна-участник, и отношения, которые мы имеем с ЕС — мы уверены, что они совместимы, — сказал он.

Ранее премьер-министр республики Никол Пашинян заявил журналистам после голосования на парламентских выборах, что Армению не могут лишить членства в Евразийском экономическом союзе. Кроме того, по его словам, все решения в ЕАЭС принимаются на основе консенсуса, а каждая страна-участница обладает правом вето.

До этого секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что премьер-министр Армении Никол Пашинян демонстрирует очевидное нежелание проводить референдум по членству Еревана в ЕАЭС. Так он прокомментировал заявление главы армянского правительства о том, что референдум по членству в ЕАЭС не состоится, пока страна не подала заявку на членство в ЕС.