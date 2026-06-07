Американская журналистка обвинила Запад во лжи после поездки в Россию Журналистка Оуэнс обвинила Запад во лжи после поездки в Москву

Американская журналистка Кэндис Оуэнс в соцсети X обвинила Запад во лжи после поездки в Москву. Она отметила, что за ее визитом в Россию внимательно следили, при этом представительница СМИ опровергла слухи о получении денег от других государств.

Чрезмерная реакция на мою поездку в Москву объясняется именно тем, что они [на Западе] знают: меня не финансирует ни одно иностранное государство, — написала журналистка.

Оуэнс рассказала, что президент Франции Эммануэль Макрон нанял федеральных агентов для проверки ее деятельности. Она добавила, что МИД Израиля пытался очернить ее работу. Журналистка сообщила, что на нее несколько раз пытались подать в суд, но никто не смог собрать доказательства против нее.

Ранее Оуэнс заявила, что американские СМИ замалчивают часть событий, преувеличивая значение других. Она отметила, что такая политика изданий приводит к утрате доверия аудитории.

До этого журналистка сообщила, что Запад намеренно искажает образ России и придумывает абсурдные истории, чтобы отпугнуть иностранцев от поездок в страну. По ее словам, реальность не имеет ничего общего с тем образом, который рисуют на Западе.