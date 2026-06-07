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07 июня 2026 в 11:25

Суд встал на сторону женщины и ее заказавшей 102 товара дочери

Суд обязал маркетплейс вернуть 139 тыс. рублей за случайно заказанные товары

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Маркетплейс обязали вернуть российской покупательнице 139 тыс. рублей за 102 товара, которые случайно оформила через приложение ее полуторагодовалая дочь, сообщает РИА Новости. После обнаружения заказа женщина попыталась его отменить, однако получила отказ, поскольку товары уже были переданы на комплектацию и подготовку к отправке.

Когда срок хранения поступивших заказов истек, маркетплейс списал деньги с банковской карты покупательницы и сформировал отрицательный баланс в ее личном кабинете.

Судебное разбирательство, продолжавшееся несколько лет, завершилось в пользу женщины. Суд признал неправомерным отказ отменить ошибочно оформленный заказ до момента поступления товаров в пункт выдачи. С маркетплейса взыскали 139 тыс. рублей, компенсацию морального вреда, штраф, а также расходы на нотариальные услуги.

Суд указал, что истец сразу после оформления покупки воспользовался правом отказаться от исполнения договора, однако маркетплейс отказал вопреки требованиям закона «О защите прав потребителей». На данный момент решение суда еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Ранее суд обязал ООО «Дюфро» выплатить жителю Екатеринбурга 77 тыс. рублей за незаконное использование фотографий его котят и щенков. Мужчина обратился в суд после того, как обнаружил принадлежащие ему снимки в карточке товара на маркетплейсе. По его словам, согласия на использование этих изображений он не давал и никаких прав на них не передавал.

Россия
суды
маркетплейсы
заказы
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