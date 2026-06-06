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06 июня 2026 в 17:31

В России могут ввести проверку возраста в интернете

Минцифры РФ думает о введении возрастной идентификации на онлайн-платформах

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
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Минцифры России рассматривает введение возрастной идентификации на онлайн-платформах, это вопрос «ближайшей повестки», заявил глава ведомства Максут Шадаев. Он отметил, что Европа и многие развитые страны уже идут по этому направлению, «по пути жестких ограничений», передает корреспондент NEWS.ru.

В целом сейчас, я думаю, ближайшая повестка — это все-таки вопрос встраивания механизмов возрастной идентификации в платформы. Этот вопрос точно перед нами встанет, — сказал он на IT-завтраке.

Ранее сообщалось, что некоторые страны Евросоюза не доверяют новому приложению Еврокомиссии для проверки возраста в интернете. Программа должна подтверждать возраст пользователя, но не передавать другим сайтам личные данные.

До этого управление комиссара по информации Великобритании (ICO) оштрафовало американскую соцсеть Reddit на 14,47 млн фунтов стерлингов ($19,5 млн, почти 1,5 млрд рублей) за нарушения в сфере защиты персональных данных детей. Ведомство установило, что компания не обеспечила надлежащую проверку возраста пользователей и допустила незаконное использование данных несовершеннолетних.

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