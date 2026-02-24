Reddit получил многомиллионный штраф за отсутствие проверки возраста

Управление комиссара по информации Великобритании (ICO) оштрафовало американскую соцсеть Reddit на 14,47 млн фунтов стерлингов ($19,5 млн, почти 1,5 млрд рублей) за нарушения в сфере защиты персональных данных детей, сообщил регулятор. Ведомство установило, что компания не обеспечила надлежащую проверку возраста пользователей и допустила незаконное использование данных несовершеннолетних.

Наше расследование выявило, что компания Reddit, Inc. (Reddit) незаконно использовала личную информацию детей. Ошибки Reddit включали отсутствие проверки возраста пользователей, получающих доступ к платформе, что ставило детей под угрозу, — говорится в заявлении регулятора.

Платформа в пользовательском соглашении запрещает доступ детям младше 13 лет. Регулятор указал, что до июля 2025 года пользователи могли обходить действующие ограничения. ICO пришло к выводу, что компания использовала персональные данные детей младше 13 лет без законных оснований и без оценки рисков для их безопасности. По оценке ведомства, такие действия создавали угрозу контакта несовершеннолетних с неподходящим и вредоносным контентом на платформе Reddit.

Ранее сообщалось, что платформа Reddit инициировала судебное разбирательство против властей Австралии, подав иск в Верховный суд страны. Причиной стала новая мера, согласно которой Reddit попал в перечень платформ, запрещенных для лиц младше 16 лет. В списке также оказались TikTok, Snapchat, X и YouTube.