Украину могут принять в Европейский союз, однако это будет не полноценное членство, а формат «протектората», который станет компенсацией за Донбасс, выразил мнение в беседе с NEWS.ru немецкий политолог Александр Рар. По его словам, такой шаг со стороны Брюсселя подразумевает масштабные инвестиции в экономику и дальнейшие поставки оружия. Он не исключил, что в таком случае Киев будет лишен права участвовать в принятии ключевых политических решений.

Киев кормят обещаниями о постоянных поставках оружия и вливании новых денег. ЕС продлевает конфликт на Украине, делает все возможное, чтобы она не капитулировала. Евросоюз еще с 2004 года, когда была «оранжевая революция», дает понять, что Украина в геополитическом плане принадлежит Западу, а не РФ. Этот конфликт между Россией и ЕС может перерасти в мировую войну. Ни РФ, ни Евросоюз отступать не хотят и не будут. Украину, по всей видимости, все-таки примут в ЕС — это будет компенсацией за «потерю» Донбасса. Но это не настоящее членство, а типа «протекторат», при котором пойдут инвестиции в экономику и оружие для ВСУ. Вряд ли Киеву разрешат участвовать в принятие политических решений, — высказался Рар.

Ранее сообщалось, что амбициозные планы президента Украины Владимира Зеленского по ускоренному вступлению в Евросоюз столкнулись с жестким сопротивлением со стороны премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Он поставил под угрозу не только евроинтеграцию Киева, но и его отношения с Брюсселем.