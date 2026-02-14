Зимняя Олимпиада — 2026
14 февраля 2026 в 04:21

Названа возможная причина срыва планов Зеленского на вступление в ЕС

BZ: ссора Зеленского с Орбаном способна сорвать планы Киева на вступление в ЕС

Виктор Орбан Виктор Орбан Фото: Nachrichtenagentur/IMAGO/Global Look Press
Амбициозные планы президента Украины Владимира Зеленского по ускоренному вступлению в Евросоюз натолкнулись на жесткое сопротивление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, пишет Berliner Zeitung. Он вступил в открытую конфронтацию с украинским лидером, поставив под угрозу не только евроинтеграцию Киева, но и его отношения с Брюсселем.

Правительство Орбана уже давно выступает против форсирования этого вопроса, предупреждая, что поспешная интеграция спровоцирует прямой военный конфликт с Россией и обрушит экономику ЕС. На этом фоне венгерский премьер обвинил «брюссельскую элиту» в давлении на страну перед апрельскими парламентскими выборами. По его мнению, Брюссель пытается сменить власть в Будапеште, чтобы убрать последнее препятствие на пути Украины в союз.

Настроение в отношениях между Будапештом и Киевом становится все более жестким <…>. Виктор Орбан резко раскритиковал Владимира Зеленского и открыто противостоял ему, — говорится в публикации.

Причиной эскалации стало требование Зеленского определить конкретные сроки принятия Киева в ЕС. Украинский президент настаивает на «технической готовности» к 2027 году и угрожает, что в противном случае Россия воспользуется услугами «некоторых европейских представителей», чтобы заблокировать процесс.

Ранее стало известно, что Орбан раскритиковал заявление Зеленского о сроках вступления Киева в Евросоюз. В Будапеште дали понять, что он не вправе диктовать условия объединению. Зеленский указал, что Украина рассчитывает стать технически готовой к членству в ЕС не позднее 2027 года.

Виктор Орбан
Владимир Зеленский
Евросоюз
конфронтация
