Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
07 марта 2026 в 01:09

Урсуле фон дер Ляйен припомнили все энергетические грехи

Дмитриев: ошибки в энергетической сфере всегда будут преследовать фон дер Ляйен

Кирилл Дмитриев Кирилл Дмитриев Фото: kremlin.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен так и не признала свои ошибки в энергетической политике. По его словам в соцсети X, отрицание провалов всегда будет преследовать ее.

Спецпредставитель президента подчеркнул, что глава ЕК полностью отвергает неудачи в энергетической сфере. Дмитриев отметил, что это отрицание станет постоянным спутником фон дер Ляйен в мире, где нефть стоит дороже $100 (около 7,9 тыс. рублей).

Ранее глава РФПИ заявил: Европа вступит в эру банкротства и полного энергетического коллапса после прекращения поставок российского газа. По словам главы РФПИ, ответственными за кризис будут глава ЕК Урсула фон дер Ляйен и глава дипломатии ЕС Кая Каллас, которые лоббировали отказ от голубого топлива РФ.

До этого представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что чиновники Евросоюза, игнорируя позицию Венгрии и Словакии по вопросу поставок энергоресурсов из России, хотят полностью утопить ЕС. По ее словам, конфронтация с Россией для евробюрократов оказалась важнее интересов стран — участниц объединения.

Урсула фон дер Ляйен
Еврокомиссия
Кирилл Дмитриев
нефть
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В США заявили, что готовят крупнейшую бомбардировку Ирана
Танкер из санкционного списка Украины попался шведским властям
Жертвами атаки на буксир в Ормузском заливе стали четверо моряков
«Били прямо в детей»: США превратили войну в Иране в развлечение и геноцид
В Иране заявили, что США достали резервы для третьей мировой
Сейсмологи предупредили сочинцев о возможном мощном землетрясении
США могут пойти на уступки в вопросе российской нефти
Обама признался, что воровал крекеры из-за долгов
Урсуле фон дер Ляйен припомнили все энергетические грехи
В Белом доме раскрыли, сколько будет идти операция США против Ирана
На Бали задержали россиянку за подпольную лабораторию
Экс-муж за решеткой: что будет с шестью детьми убитой на Урале медсестры
Сразу два крупных российских города лишились авиарейсов
Названо число погибших в Иране при ударах США и Израиля
Беспилотник атаковал гостиницу с военными США в Ираке
Иранским футболисткам грозит смерть из-за отказа петь гимн
Разрушенные органы и бесплодие: подробнейший рассказ врача о вреде пива
Порча, измены, смерть в 46: как сложилась жизнь жен и детей Андрея Миронова
Азербайджанских дипломатов эвакуировали из Ирана
Ушел на взлете: как жил и умер Андрей Миронов, самые яркие фото в кино
Дальше
Самое популярное
Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год
Общество

Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут
Общество

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут

Льготы пенсионерам на ЖКХ и капремонт в 2026 году: кому нужны, как оформить
Семья и жизнь

Льготы пенсионерам на ЖКХ и капремонт в 2026 году: кому нужны, как оформить

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.