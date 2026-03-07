Урсуле фон дер Ляйен припомнили все энергетические грехи Дмитриев: ошибки в энергетической сфере всегда будут преследовать фон дер Ляйен

Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен так и не признала свои ошибки в энергетической политике. По его словам в соцсети X, отрицание провалов всегда будет преследовать ее.

Спецпредставитель президента подчеркнул, что глава ЕК полностью отвергает неудачи в энергетической сфере. Дмитриев отметил, что это отрицание станет постоянным спутником фон дер Ляйен в мире, где нефть стоит дороже $100 (около 7,9 тыс. рублей).

Ранее глава РФПИ заявил: Европа вступит в эру банкротства и полного энергетического коллапса после прекращения поставок российского газа. По словам главы РФПИ, ответственными за кризис будут глава ЕК Урсула фон дер Ляйен и глава дипломатии ЕС Кая Каллас, которые лоббировали отказ от голубого топлива РФ.

До этого представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что чиновники Евросоюза, игнорируя позицию Венгрии и Словакии по вопросу поставок энергоресурсов из России, хотят полностью утопить ЕС. По ее словам, конфронтация с Россией для евробюрократов оказалась важнее интересов стран — участниц объединения.