Еврокомиссия жестко ответила на угрозы Зеленского Орбану

Еврокомиссия считает неприемлемыми угрозы президента Украины Владимира Зеленского в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, заявил на брифинге представитель ЕК Олаф Гилл. В Брюсселе призвали стороны снизить уровень риторики и продолжить обсуждение ситуации, сообщает РИА Новости.

Европейская комиссия очень ясно заявляет, что такой тип высказываний неприемлем. Не должно быть угроз в адрес государств — членов ЕС. И я повторяю, что мы ведем активные обсуждения со всеми сторонами по этому вопросу, — сказал Гилл.

Зеленский выступил с резкими высказываниями в адрес главы венгерского правительства. Поводом стала позиция Будапешта, который заблокировал выделение очередного кредита Европейского союза для Киева. Украинский глава пригрозил Орбану возможной встречей с бойцами ВСУ.

Позже Орбан сообщил, что его не напугать шантажом и угрозами со стороны президента Украины. В соцсетях политик подчеркнул, что намерен и дальше отстаивать интересы Венгрии.

До этого Орбан заявил, что охрана венгерских энергетических объектов была усилена из-за угрозы украинских диверсий. Он напомнил о словах Зеленского, обещавшего не допустить поставок российской энергии в Европу, а также о подрыве «Северных потоков».