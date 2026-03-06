Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
06 марта 2026 в 16:13

Еврокомиссия жестко ответила на угрозы Зеленского Орбану

В Еврокомиссии назвали неприемлемыми угрозы Зеленского Орбану

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Martyn Wheatley/i-Images/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Еврокомиссия считает неприемлемыми угрозы президента Украины Владимира Зеленского в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, заявил на брифинге представитель ЕК Олаф Гилл. В Брюсселе призвали стороны снизить уровень риторики и продолжить обсуждение ситуации, сообщает РИА Новости.

Европейская комиссия очень ясно заявляет, что такой тип высказываний неприемлем. Не должно быть угроз в адрес государств — членов ЕС. И я повторяю, что мы ведем активные обсуждения со всеми сторонами по этому вопросу, — сказал Гилл.

Зеленский выступил с резкими высказываниями в адрес главы венгерского правительства. Поводом стала позиция Будапешта, который заблокировал выделение очередного кредита Европейского союза для Киева. Украинский глава пригрозил Орбану возможной встречей с бойцами ВСУ.

Позже Орбан сообщил, что его не напугать шантажом и угрозами со стороны президента Украины. В соцсетях политик подчеркнул, что намерен и дальше отстаивать интересы Венгрии.

До этого Орбан заявил, что охрана венгерских энергетических объектов была усилена из-за угрозы украинских диверсий. Он напомнил о словах Зеленского, обещавшего не допустить поставок российской энергии в Европу, а также о подрыве «Северных потоков».

Евросоюз
Еврокомиссия
Виктор Орбан
Венгрия
Украина
Владимир Зеленский
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Израиль заявил об атаке на иранского командира высокого ранга
На Украине увидели в Венгрии угрозу своему выживанию
В Иране начались протесты
Азербайджан направил в ICAO отчет по атаке БПЛА на Нахичевань
США признались в бесчеловечном ударе рядом с иранской школой в Минабе
Туристам посоветовали не аннулировать туры в ОАЭ из-за проблем с вылетами
Политолог раскрыл, почему Трамп потребовал от Ирана капитуляции
Назначение во МХАТ, премия, штрафы, суд: как живет Сергей Безруков
Названы регионы, где ожидаются адские температурные качели от -25 до +4
В США раскрыли, когда начнут сопровождать суда через Ормузский пролив
Стало известно о новой «победе» девочки-вундеркинда Тепляковой
Обвиняемому в жестоком избиении модели Кузьмину продлили домашний арест
«Мы не зависим от внешних игроков»: посол Ирана о защите страны и помощи РФ
Появились кадры операции по задержанию в Венгрии инкассаторов с Украины
Brent впервые с апреля 2024 года достигла $90 за баррель
Погранпосты Ирака атаковали с воздуха
Иран не примет участия в Паралимпийских играх в Италии
WSJ: Кувейт начал сокращать добычу и переработку нефти
Беспилотник нанес удар по аэропорту на юго-востоке Ирака
Полеты «Аэрофлота» в ОАЭ приостановят до конца марта
Дальше
Самое популярное
Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год
Общество

Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год

Активы на 5 млрд рублей изъяли у экс-министра культуры Москвы
Москва

Активы на 5 млрд рублей изъяли у экс-министра культуры Москвы

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут
Общество

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.