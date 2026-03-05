Зеленский пригрозил передать ВСУ адрес блокирующего кредит ЕС политика

Планы Евросоюза выдать Киеву кредит на €90 млрд блокирует один человек, его данные будут переданы Вооруженным силам Украины, заявил президент страны Владимир Зеленский, не уточнив имя политика. По словам украинского лидера, он рассчитывает на снятие вето, чтобы армия могла закупить необходимое вооружение, передает УНИАН.

Иначе дадим адрес этого человека нашим Вооруженным силам — пусть они ему звонят и общаются с ним на своем языке, — сказал он.

На прошлой неделе, 23 февраля, стало известно, что Венгрия наложила вето на выделение Украине кредита от Евросоюза. Премьер-министр Виктор Орбан пояснил, что Будапешт продолжит блокировать финансовую помощь до тех пор, пока Киев не разблокирует транзит нефти по трубопроводу «Дружба».

Ранее Орбан заявил, что правительство Венгрии силой заставит Украину возобновить работу трубопровода «Дружба», по которому осуществляется транзит российской нефти. Выступая в Торгово-промышленной палате Венгрии, он подчеркнул, что имеет в виду не военную силу, а финансовые и политические инструменты.