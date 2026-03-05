Зимняя Олимпиада — 2026
05 марта 2026 в 18:14

Адвокат раскрыл, какой максимальный срок грозит Цаликову

Адвокат Карабанов: экс-замглавы МО РФ Цаликов может получить до 25 лет тюрьмы

Руслан Цаликов
Бывшему первому заместителю министра обороны Руслану Цаликову грозит до 25 лет лишения свободы, если суд признает его виновным по всем пунктам обвинения, заявил глава адвокатской коллегии «Карабанов и партнеры» Александр Карабанов в беседе с РИА Новости. По его словам, при вынесении приговора судья, скорее всего, применит принцип частичного сложения наказаний, что не позволит превысить этот порог.

Если судья будет выносить приговор, то воспользуется в любом случае принципом частичного сложения наказания, срок не будет превышать 25 лет, — сказал Карабанов.

Адвокат также отметил, что по сложившейся судебной практике все имущество обвиняемого будет арестовано для последующего погашения ущерба. Кроме того, проверке подвергнутся лица, связанные с Цаликовым. Если выяснится, что он легализовал активы через подставных людей, арест может быть наложен и на их собственность.

СК РФ предъявил Цаликову обвинение в создании преступного сообщества с использованием служебного положения. Ему инкриминируют 12 эпизодов растраты и легализации денежных средств, а также два эпизода получения взятки. По версии следствия, организованная им группа похищала бюджетные деньги на протяжении семи лет — с 2017 по 2024 год.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что имущество семьи Цаликова, оформленное на его детей и их компании, оценивается почти в 1 млрд рублей. При этом, по данным канала, в 2014–2020 годах генерал декларировал доход в 10–13 млн рублей.

