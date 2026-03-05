Зимняя Олимпиада — 2026
«Красного света не было»: Песков о делах против крупных чиновников

Песков опроверг наличие запрета на возбуждение дел против крупных чиновников

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Запрета на возбуждение уголовных дел в отношении крупных чиновников никогда не существовало, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту Александру Юнашеву, опубликованном в его Telegram-канале. Таким образом представитель Кремля ответил на вопрос, нет ли ощущения, что силовикам дали зеленый свет на работу с высокопоставленными фигурантами, такими как задержанный экс-замминистра обороны Руслан Цаликов.

Никогда красного света не было. Правоохранители работают, — сказал Песков.

Ранее появилась информация, что Цаликова задержали по подозрению в организации преступного сообщества. По информации источника, ему инкриминируют сразу несколько тяжких экономических преступлений. В период с 2017 по 2024 год участники группы, которую, по версии следствия, создал экс-чиновник, похищали бюджетные средства, занимались их легализацией и получали взятки.

Telegram-канал Mash сообщил, что задержание Цаликова, вероятно, связано с громким уголовным делом в отношении другого экс-замглавы ведомства Тимура Иванова. По данным авторов, год назад он уже давал показания против своего бывшего коллеги.

