Песков заявил об открытости России к новым переговорам по Украине

Россия открыта к переговорам по Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит РИА Новости, пауза в них сложилась по объективным причинам, в том числе из-за занятости одной из сторон — США. Однако, подчеркнул Песков, российская сторона полна терпения.

По объективным причинам сейчас сложилась пауза. Понятно, что как посредники, роль которых мы высоко ценим, американцы сейчас заняты другими делами <...> Посмотрим, как дальше все будет развиваться, — объяснил он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переговоры по урегулированию конфликта с участием России и США могут быть отложены. Он объяснил это обострением ситуации на Ближнем Востоке.

Прежде глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия, США и Украина достигли продвижения по ряду вопросов в ходе трехсторонних переговоров. По его словам, оно касается вопросов гуманитарного характера, а также мониторинга возможных договоренностей. Вместе с тем дипломат подчеркнул, что конкретные решения по конфликту на Украине пока не приняты.