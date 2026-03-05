Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
05 марта 2026 в 16:21

Песков заявил об открытости России к новым переговорам по Украине

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Россия открыта к переговорам по Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит РИА Новости, пауза в них сложилась по объективным причинам, в том числе из-за занятости одной из сторон — США. Однако, подчеркнул Песков, российская сторона полна терпения.

По объективным причинам сейчас сложилась пауза. Понятно, что как посредники, роль которых мы высоко ценим, американцы сейчас заняты другими делами <...> Посмотрим, как дальше все будет развиваться, — объяснил он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переговоры по урегулированию конфликта с участием России и США могут быть отложены. Он объяснил это обострением ситуации на Ближнем Востоке.

Прежде глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия, США и Украина достигли продвижения по ряду вопросов в ходе трехсторонних переговоров. По его словам, оно касается вопросов гуманитарного характера, а также мониторинга возможных договоренностей. Вместе с тем дипломат подчеркнул, что конкретные решения по конфликту на Украине пока не приняты.

Дмитрий Песков
Украина
США
переговоры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыто, что грозит экс-замминистра обороны Цаликову
«Носят ради шутки»: Лисовец назвал забытый в России стиль
Mash насчитал у экс-замминистра обороны Цаликова имущества на 1 млрд рублей
Алиев раскрыл виновных в атаке на посольство Азербайджана в 2023 году
Саудовская Аравия нашла способ «спасти» нефтяные доходы от ударов Ирана
Лазаревой захотели ужесточить приговор в России: что она сделала, детали
В России пообещали учесть риски ядерной риторики ЕС и Украины
Названа главная угроза для США от развязывания войны на Ближнем Востоке
Врач озвучил топ-10 плохих гигиенических привычек россиян
Терапевт объяснила, в каких случаях повышение температуры считается нормой
Психолог дала советы, как выбрать удачный подарок на 8 Марта
Российские IT-компании «закрыли двери» перед джунами
Появились детали потопления иранского фрегата IRIS Dena
Памфилова рассказала, как беспилотники помогут в организации выборов в ГД
МО Азербайджана назвало неприемлемым отрицание Ираном атаки на Нахичевань
«Успеть»: Галич о возможности стать матерью еще один раз
Дым появился над северной частью столицы Саудовской Аравии
Задержание Цаликова связали с другим скандальным экс-чиновником Минобороны
Венгрия готовится силой принудить Украину к восстановлению «Дружбы»
Коростелев упустил золото всего на 0,3 секунды
Дальше
Самое популярное
В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных
Общество

В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных

Активы на 5 млрд рублей изъяли у экс-министра культуры Москвы
Москва

Активы на 5 млрд рублей изъяли у экс-министра культуры Москвы

Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год
Общество

Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.