Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
05 марта 2026 в 16:18

«Не наша война»: Песков обозначил позицию России по ситуации вокруг Ирана

Песков заявил, что конфликт на Ближнем Востоке не является войной России

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Конфликт, разворачивающийся на Ближнем Востоке, не является войной России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков корреспонденту информационной службы «Вести». Так он ответил на вопрос, должна ли Москва вмешаться в происходящее в регионе.

Та война, которая идет, это не наша война. И мы с самого начала декларировали свою позицию о том, что любая война способна привести к дестабилизации региона. <...> Мы видим постоянно растущее количество стран, которые вовлекаются в эту войну, — сказал Песков.

Ранее Евросоюз и Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) подтвердили право стран Ближнего Востока на ответные действия против Ирана. Главы МИД напомнили о статье 51 Устава ООН, которая допускает индивидуальную и коллективную самооборону в случае вооруженного нападения.

До этого заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа выразил мнение, что президент Украины Владимир Зеленский опасается, что конфликт в Иране приведет к потере финансовой и военной поддержки Киева. Он подчеркнул, что военные действия на Ближнем Востоке представляет серьезную угрозу для экономики и Европы, и всего мира в целом.

Дмитрий Песков
Россия
Иран
Ближний Восток
