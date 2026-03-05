Путин назвал главный фактор эффективности войск

Президент России Владимир Путин отметил ключевую роль сферы связи в современных условиях, указав, что без нее невозможно обеспечить эффективное управление войсками. Беседуя с военной связисткой в рамках встречи с российскими женщинами в преддверии 8 Марта, глава государства подчеркнул важность этого направления, передает Кремль.

Без связи не может быть эффективного управления войсками, а значит, это нужно для результата, — сказал президент.

На встречу с российским лидером были приглашены женщины — конструкторы, добровольцы, военные корреспонденты и медики. Путин поздравил не только присутствующих, но и всех женщин России, пожелав им личного счастья и успехов в работе, всего самого доброго и производственных побед в самом широком смысле этого слова.

Тем временем депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что 8 Марта должно стать семейным праздником. Парламентарий отметил, что сейчас женщины показывают в соцсетях нереалистичные ожидания подарков. По его мнению, современное празднование превратилось в «парад тщеславия».