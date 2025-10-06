На всех направлениях СВО появился дрон, облегчающий работу связистов Дрон-кабелеукладчик «Заноза» стали использовать на всех направлениях СВО

Дрон-кабелеукладчик «Заноза» начали использовать на всех направлениях специальной военной операции, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя группы компаний «Гроза». Он также отметил, что применение аппарата позволяет обезопасить связистов ВС России. В организации рассказали, что отныне их задачи выполняет дрон.

Дрон-кабелеукладчик «Заноза» в настоящее время используется на всех направлениях спецоперации для прокладки линии связи между позициями по воздуху, через минные поля и труднопроходимую местность. Кабелеукладчик — одна из возможных комплектаций модульного FPV-дрона «Заноза», — рассказали агентству.

Собеседник добавил, что при прокладке линии связи используется бронированный оптоволоконный кабель, устойчивый к любым внешним воздействиям. По словам представителей компании, он останется целым даже при наезде транспорта.

Ранее сообщалось, что российские дроны начали устраивать засады вдоль украинских трасс. БПЛА прячутся у обочин и подрывают технику противника при приближении. ВСУ пытаются защитить дороги сетчатыми заграждениями, но российские операторы обнаруживают уязвимости в обороне.

До этого стало известно, что армия России получит партию боевых машин поддержки танков. Эта техника пользуется большим спросом и отлично зарекомендовала себя в условиях проведения специальной военной операции.