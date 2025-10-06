Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
06 октября 2025 в 21:43

На всех направлениях СВО появился дрон, облегчающий работу связистов

Дрон-кабелеукладчик «Заноза» стали использовать на всех направлениях СВО

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Дрон-кабелеукладчик «Заноза» начали использовать на всех направлениях специальной военной операции, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя группы компаний «Гроза». Он также отметил, что применение аппарата позволяет обезопасить связистов ВС России. В организации рассказали, что отныне их задачи выполняет дрон.

Дрон-кабелеукладчик «Заноза» в настоящее время используется на всех направлениях спецоперации для прокладки линии связи между позициями по воздуху, через минные поля и труднопроходимую местность. Кабелеукладчик — одна из возможных комплектаций модульного FPV-дрона «Заноза», — рассказали агентству.

Собеседник добавил, что при прокладке линии связи используется бронированный оптоволоконный кабель, устойчивый к любым внешним воздействиям. По словам представителей компании, он останется целым даже при наезде транспорта.

Ранее сообщалось, что российские дроны начали устраивать засады вдоль украинских трасс. БПЛА прячутся у обочин и подрывают технику противника при приближении. ВСУ пытаются защитить дороги сетчатыми заграждениями, но российские операторы обнаруживают уязвимости в обороне.

До этого стало известно, что армия России получит партию боевых машин поддержки танков. Эта техника пользуется большим спросом и отлично зарекомендовала себя в условиях проведения специальной военной операции.

СВО
дроны
связисты
Украина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Без права на ошибку»: Миронов рассказал о работе с Путиным в 90-х
Еще один НДС: какие товары хотят им обложить, размер ставки, сроки введения
Лукашенко остановил рост цен в Белоруссии
На Украине запустили секретную сеть аккумуляторов для электросетей
Пожилой мужчина пострадал от удара ВСУ в ДНР
Проще приготовить, чем выговорить: рецепт шотландского рамбледетампса
Стало известно, кто возглавит рабочую группу по защите семей в России
Кобахидзе раскрыл, на что была готова Зурабишвили при успехе штурма
ЕС готовит санкционный удар по цифровому активу России
Слуцкий рассказал, каким редким качеством обладает Путин
«Фосфорный ад». ВСУ применяют запрещенные боеприпасы: почему мир молчит
В российском городе продают приморский санаторий по цене квартиры в Москве
Уходящий премьер Франции отказался возвращаться на пост
В Грузии развернули операцию по поимке участников штурма дворца президента
На всех направлениях СВО появился дрон, облегчающий работу связистов
Избившему собаку-инвалида мужчине грозит до трех лет тюрьмы
На Украине объявили о размещении военного производства в стране ЕС
Врач рассказала о перспективах открытия нобелевских лауреатов 2025 года
Как кошки лечат людей: научные доказательства и механизмы
Подросток чуть не лишился возможности ходить из-за аварии на самокате
Дальше
Самое популярное
Биография Путина: детство, карьера, семья
Семья и жизнь

Биография Путина: детство, карьера, семья

Яблочный пирог-суфле — мой самый ленивый рецепт. Много яблок и почти никакого теста — не шарлотка, а вкуснее и проще
Общество

Яблочный пирог-суфле — мой самый ленивый рецепт. Много яблок и почти никакого теста — не шарлотка, а вкуснее и проще

Живая изгородь за сезон: сажаешь семена в октябре — летом вырастает плотная стена
Общество

Живая изгородь за сезон: сажаешь семена в октябре — летом вырастает плотная стена

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.