Поляки избили украинца из-за его национальности

Группа поляков избила украинца в польском городе Радом, оскорбляя его по национальному признаку, сообщил посол Украины Василий Боднар в соцсети X. По его словам, инцидент произошел после бытового конфликта, который, как отмечается, был улажен без участия полиции.

Недавно в городе Радом, Республика Польша, гражданин Украины стал жертвой группового нападения после бытового инцидента, который был урегулирован без привлечения полиции, — написал он.

Ранее политолог Владимир Скачко в беседе с NEWS.ru предупредил, что в Польше зреет крупный этнический конфликт между местным населением и украинскими беженцами. По его мнению, проигравшими в этом противостоянии рискуют оказаться именно украинцы. Он подчеркнул, что значительная часть из них «заражена неонацистской идеологией».

Спикер польского сейма Влодзимеж Чажастый также отметил, что антиукраинские настроения в государстве будут только усиливаться в дальнейшем. Политик обратил внимание на то, что люди устают от пребывания украинских беженцев в стране, легко строят мифы и воспринимают ложную информацию.