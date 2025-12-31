Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
31 декабря 2025 в 17:24

Поляки избили украинца из-за его национальности

Боднар: в Польше группа неизвестных избила украинца из-за его национальности

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Группа поляков избила украинца в польском городе Радом, оскорбляя его по национальному признаку, сообщил посол Украины Василий Боднар в соцсети X. По его словам, инцидент произошел после бытового конфликта, который, как отмечается, был улажен без участия полиции.

Недавно в городе Радом, Республика Польша, гражданин Украины стал жертвой группового нападения после бытового инцидента, который был урегулирован без привлечения полиции, — написал он.

Ранее политолог Владимир Скачко в беседе с NEWS.ru предупредил, что в Польше зреет крупный этнический конфликт между местным населением и украинскими беженцами. По его мнению, проигравшими в этом противостоянии рискуют оказаться именно украинцы. Он подчеркнул, что значительная часть из них «заражена неонацистской идеологией».

Спикер польского сейма Влодзимеж Чажастый также отметил, что антиукраинские настроения в государстве будут только усиливаться в дальнейшем. Политик обратил внимание на то, что люди устают от пребывания украинских беженцев в стране, легко строят мифы и воспринимают ложную информацию.

