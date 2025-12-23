Новый год-2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
23 декабря 2025 в 16:21

В Польше заговорили о росте антиукраинских настроений

Спикер Сейма Польши Чажастый предупредил о росте антиукраинских настроений

Владимир Зеленский и Влодзимеж Чажастый Владимир Зеленский и Влодзимеж Чажастый Фото: Fot.Tedi/Newspix.Pl/Global Look Press
Антиукраинские настроения в Польше будут усиливаться в дальнейшем, заявил в эфире радиостанции RMF24 спикер Сейма Влодзимеж Чажастый. По его словам, люди устают от пребывания украинских беженцев в стране, легко строят мифы и воспринимают ложную информацию.

Пробуждаются антиукраинские настроения, это продолжается уже несколько лет, — сказал Чажастый.

Политик добавил, что проблема не решится «завтра или послезавтра», а продолжит «провоцировать все более радикальные настроения».

Ранее политолог Владимир Скачко в беседе с NEWS.ru предупредил, что в Польше зреет крупный этнический конфликт между местным населением и украинскими беженцами. По его мнению, проигравшими в этом противостоянии рискуют оказаться именно украинцы. Он подчеркнул, что значительная часть украинцев в Польше «заражена неонацистской идеологией».

До этого социолог Варшавского университета Пшемыслав Садура рассказал об усилении негативных настроений в польском обществе в отношении украинских беженцев. Ученый допустил возможность проявления случаев самосуда в данной ситуации.

украинские беженцы
Польша
украинцы
ксенофобия
