В Польше заговорили о росте антиукраинских настроений Спикер Сейма Польши Чажастый предупредил о росте антиукраинских настроений

Антиукраинские настроения в Польше будут усиливаться в дальнейшем, заявил в эфире радиостанции RMF24 спикер Сейма Влодзимеж Чажастый. По его словам, люди устают от пребывания украинских беженцев в стране, легко строят мифы и воспринимают ложную информацию.

Пробуждаются антиукраинские настроения, это продолжается уже несколько лет, — сказал Чажастый.

Политик добавил, что проблема не решится «завтра или послезавтра», а продолжит «провоцировать все более радикальные настроения».

Ранее политолог Владимир Скачко в беседе с NEWS.ru предупредил, что в Польше зреет крупный этнический конфликт между местным населением и украинскими беженцами. По его мнению, проигравшими в этом противостоянии рискуют оказаться именно украинцы. Он подчеркнул, что значительная часть украинцев в Польше «заражена неонацистской идеологией».

До этого социолог Варшавского университета Пшемыслав Садура рассказал об усилении негативных настроений в польском обществе в отношении украинских беженцев. Ученый допустил возможность проявления случаев самосуда в данной ситуации.